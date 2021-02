Sony siempre y en todo momento fué famosa por sus únicos de PlayStation, o sea que al revés de publicar juegos en múltiples interfaces como lo realiza por poner un ejemplo Xbox, estos la mayoria de las veces se mantuvieron solo en sus consolas. No obstante esto comenzará a mudar, en tanto que se anunció que Days Gone va a llegar a PC, y no va a ser el único título de PlayStation en llevarlo a cabo.

«Days Gone es un juego de aventura, acción y planeta abierto que avanza en tierras salvajes y hostiles un par de años tras una asoladora pandemia mundial. Conviértete en Deacon St. John, un cazarrecompensas que recorre los caminos destrozados y pelea salvajemente para subsistir y conseguir la razón de su vida», nos comenta la descripción oficial del juego.

«En un planeta en el que las rutas se ven obstruidas y frecuentemente impracticables, solo puedes tener la única moto Drifter de Deacon. Gánate un nivel bastante de seguridad con campamentos para entrar a actualizaciones únicas, incluyendo un mayor kilometraje de gas, una mayor agilidad y mucho más», escriben sobre el ovacionado título.

El aviso fue realizado por el director ejecutivo de PlayStation, Jim Ryan, por medio de una reciente entrevista. Este va a llegar probablemente a Steam, en tanto que ahí lo había hecho Horizon Zero Dawn, el previo único de PS4 en llegar a PCs. Llegará entre marzo y junio, y aseguran en el producto que hay una «lista entera» de juegos de PlayStation que proseguirán los pasos de Days Gone.

No obstante todavía no conocemos cuáles van a ser, si bien van a ser anunciados conforme pasen los meses. En el momento en que el entrevistador le preguntó a Ryan por qué razón el cambio de opinión respecto a los juegos únicos, este comentó que les es conveniente que sus características alcancen la mayor proporción de gente viable. Asimismo estimó que el port de Horizon fue una experiencia efectiva, pese a los inconvenientes técnicos en PC.