Luis Borrego directivo de Transporte de la provincia habl en No Tan Millennials sobre los datos de protocolos y frecuencias de cara al comienzo de clases presenciales, sosprechado para el prximo lunes 1 de marzo. Mencionó que continuarn con exactamente el mismo protocolo que se ha establecido desde el principio de la pandemia y que habr milésimas de segundo disponibilidad de colectivos.

El protocolo para el transporte pblico, segn Borrego “dió excelente resultados”, en en el momento en que a las medidas sanitarias que se incorporaron puesto que no se detect ningn caso de contagio en un colectivo, “eso no significa que no hayan existido, pero s que se ha minimizado el peligro”.

Cules son las medidas de bioseguridad que se aplican?

“Es obligación la utilización del barbijo, vamos a sostener el 80% en la aptitud mxima de los colectivos para aceptar el distanciamiento, o sea todos y cada uno de los usuarios sentados (20) milésimas de segundo 20 parados, la desinfeccin completa en todas y cada una de las vueltas que efectúa el colectivo, el chofer prosigue apartado y vamos a remarcar las labor de apertura de ventanas para asegurar la ventilacin”, detall el funcionario.

Sobre ese ltimo punto aclar que en el momento en que bajen las temperaturas se reajustar esa medida, pero en principios y utilizando las jornadas clidas van a acrecentar la ventilacin, “por el hecho de que contribuye a eludir los contagios”.

Borrego mencionó que si algn pasajero descubre medidas que no se estn cumpliendo puede denunciar al 148 opcin 7, “desde lo que se envan inspectores y, si se corrobora irregularidad, las compañías sern multadas”.

Puntualmente en lo que se refiere al distanciamiento, “el chofer es quien est al cargo de que no se sobrepase la aptitud mxima pero tambin apelamos a la compromiso civil de los clientes, si ven una unidad muy llena tienen la posibilidad de aguardar la próxima”. Para ello, “es primordial que los individuos empleen la aplicación de Mendotran, en “cundo subo” para entender cundo llega el colectivo a la parada y los 2 o 3 prximos. As puede coordinar mejor cundo le es conveniente tomarse el colectivo“, complet Borrego.

Milésimas de segundo frecuencias

El directivo de Transporte de la provincia mencionó que “el primer día de la semana concluye la temporada de verano, que es enero y febrero. De marzo a diciembre, histricamente se acrecientan las frecuencias, como todos y cada uno de los aos”. Adems, “se integran los recorridos institucionales, por servirnos de un ejemplo, los que ingresan a la UNCuyo”.

Borrego explic que hoy en día demanda es del 40%, equiparada con febrero 2020. Segn los protocolos de la DGE, ” prevemos que la presencialidad se ir dando de a conjuntos, con lo que entre el 50 y el 60% del personal del presa didáctica va a concurrir en forma simultnea. As, del 40% de hoy, se ir al 55 o 60% y, con la integridad de las frecuencias del horario invierno, tendremos milésimas de segundo colectivos por pasajero de los que tenamos al comienzo de clases 2020″. “Ese margen nos irá a aceptar continuar cumpliendo todos y cada uno de los puntos del protocolo”, complet.