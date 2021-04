No se quedó mudo y dejó muy en claro por qué razón pertence a los cronistas mucho más reconocidos y al unísono controvertidos de los medios de este país. Eduardo Feinmann estuvo como invitado en el software que Juana Viale conduce mediante la pantalla de Canal Trece, y decidió disparar sin piedad contra el gobierno nacional. Pero hubo un comentario particularmente que enmudeció a los presentes.

«El kirchnerismo quiere tanto a los pobres que los multiplica. Vos imaginate que en los 12 años de kirchnerismo, 4 de Néstor y ocho de Cristina, se multiplicaron las proporciones de villas pobreza en todo el país de una forma exponencial. Entonces los adoran tanto que los multiplican. Por el hecho de que precisamente, multiplicándolos consiguen multiplicar la proporción de votos. El populismo crea pobreza», disparó.

«Me agradaría discutir de qué forma se saldrá de esto», se preguntó Juana Viale movilizada. «Se saldrá», respondió otro de los convidados, el reconocido actor Luis Brandoni. «No tengo ninguna duda pero me da la sensación de que es un trabajo espectacular», delimitó de nuevo la conductora. «Pienso que existen algunos síntomas que nos señalan que se puede salir de esto», mantuvo de nuevo el artista.

«La sociedad argentina ha producido un cambio en los últimos un par de años en donde se ven síntomas que detallan que no se dejarán llevar por enfrente”, añadió. «La república y las instituciones, está claro. La multitud está en oposición a eso», apuntó de nuevo Eduardo Feinmann dejando muy en claro lo que piensa sobre esto. «El año pasado la multitud estuvo por enfrente de la política», aseveró Brandoni.

«Los banderazos que fueron tan criticados y no fueron inocuos, si bien comenten que nosotros no somos el pueblo o ‘los argentinos de bien’, que el Presidente mencionó que un día iban a salir. Me da la sensación de que no es un hecho apartado la reacción de la multitud en Formosa. La multitud se está interesando por la política y no en todos los casos bajo un partido. El inconveniente de la educación no lo arregló la política sino más bien la multitud”, sentenció el actor.