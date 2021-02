Hace ahora unos meses que la pareja conformada por Mónica Ayos y Diego Olivera está instalada en la localidad de Miami por causas laborales. Hace unos días el actor perteneciente de Munro, Buenos Aires cumplió 51 años y recibió unas cálidas expresiones por la parte de su mujer.

“Tu madurez te llegó desde muy chiquito, debiendo entender tanto. El día de hoy viéndote en los permisos que te desenvolvés, te admiro mucho más aún por tu instinto acertado y puesto en compromiso. Del árbol solo observaremos caer frutos, exquisitos frutos maduros y a tiempo para gozar (valga la redundancia) al lado de quienes creyeron en tu siembra” fue el artículo que le dedicó Mónica a Diego en su perfil de Instagram.

En un íntimo festejo en Miami el único miembro de la familia que no ha podido presenciar la celebración de Diego Olivera fue el hijo de Ayos, Federico, quien está ocupado por cuestiones laborales en México donde tuvieron bastante éxito el citado matrimonio.

“Merced a todos por consiguiente cariño a tod@s quienes me hicieron llegar su mensaje… por todas y cada una de las vías probables. En instantes donde “estar presente” es difícil desde el abrazo pero el valor de la palabra tiene un “encontronazo” amoroso incalculable. De ahí que gracias! Y a la vida… gracias por estas vidas que me deja abrazar. A mi querida @monicaayos a mi prolongación @vickydoll22 a mi titán @federicoayos que me completan y quienes me guían a ser lo destacado que logre ser. Los amo ❤️ y a proseguir… siempre y en todo momento a proseguir!” fue el mensaje de agradecimiento que escribió Olivera en su posteo en internet de la camarita frente a la exhibe de cariño de sus amigos y seguidores.

Volviendo a la última fotografía compartida por Mónica Ayos en su perfil oficial de Instagram, en exactamente la misma se la puede ver luciendo un colorido outfit. Esta pic se llenó de manera veloz de y comentarios como era de aguardarse.