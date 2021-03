La biker de cuero es un fondo de armario que todas y cada una de las mujeres tienen que tener y mucho más, en color negro. Nos salva de cualquier ocasión, viento o frío que realice. No son las mucho más abrigadas de todo el mundo, pero entendemos que le dan un toque chic a cualquier estilismo que escojamos.

Este género de chaqueta no solo queda bien con Tejanos, como generalmente se ve, sino más bien asimismo con vestidos estampados, camisas, faldas midi o pantalones sastre. No es una prenda única a un look definitivo sino tenemos la posibilidad de jugar con y ofrecerle ese toque rocker a un outfit boho, vintage o romántico.

En este momento, les exponemos 4 opciones de outfit con biker de cuero negra para acrecentar su inspiración todos y cada uno de los días y logren emplear todos y cada uno de los conjuntos de su guardarropa.

Con Tejanos

No son los Tejanos más frecuentes de todo el mundo, pero los pusimos por su peculiaridad de ser rectos, holgados y cropped. Realmente bien jugado con una blusa de encaje transparente, lo que le da un aire romántico pero hot a todo el look.

Vestido

El vestido camisero o con botones va a ser el mucho más pedido a lo largo del año en las tiendas. Es que su tranquilidad nos regresa locas y son frescos para llevar en los días mucho más radiantes. Además de esto, con la biker hacen una combinación increíble.

Con básicos

No existe outfit mucho más básico que Tejanos y camisa blanca. Este streetstyle supo llevar realmente bien estos básicos, pero le añadió novedades como los flecos en los laterales de la campera y los botines en animal print.

Bicolor

Si deseamos que con nuestro estilismo se produzca un choque, lo destacado es utilizar 2 colores que se complementan pero sean contrario como en un caso así el blanco y negro. La chavala decidió emplear el blanco para su grupo y los complementos en negro. ¿Disfrutas?