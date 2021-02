Telefe renovó por completo la grilla en el prime de la televisión argentina para aplastar a El Trece en la lucha por el rating. Dentro de esos cambios, «Minuto para ganar» fue uno de los programas que siempre se destacó en el canal de las pelotitas por los buenos números que cosechaba. Como viene siendo moneda corriente, el programa conducido por Marley volvió dar la nota y venció a «Bienvenidos a bordo». Sin dudas, «Minuto para ganar» le dio la mejor noticia a Telefe de la mano de Florencia Peña.

Según informó la cuenta especializada en espectáculos Moskita muerta, «Minuto para ganar» cosechó un pico de 9 puntos de rating pasadas las 22 en la pantalla de Telefe. «Bienvenidos a bordo», por su parte, alcanzó un pico de 8.4 unidades. Mucho más lejos quedaron «Mejor de noche» e «Intratables» con 2.4 y 1.9 puntos, respectivamente. De esta forma, el programa de Marley volvió a hacer de las suyas y lideró la franja horaria pese a la fuerte resistencia que generó el programa de Guido Kaczka en el canal rival. Sin dudas, la presencia de Florencia Peña en la co-conducción sumó mucho en la audiencia.

Hace unos días, Marley visitó el programa de su amiga Florencia Peña en las mañanas de Telefe y recordó el episodio de la filtración del video sexual de la actriz. «Nunca lo vi. Cuando quieren humillar a otra persona con su intimidad, no lo podés ver. No lo quise ver», comenzó diciendo el conductor, con un tono muy serio. Sin embargo, Florencia se animó a contar algo inédito. «Yo quiero decir algo con respecto a esto. Él sabe que yo sufrí mucho por eso. De hecho todavía tengo muchos juicios con respecto a eso», expresó.

«Pasaron ocho años de eso. Pero nosotros la verdad que con Marley todo lo reconvertimos en humor. Y nos reímos mucho. Ahora nos reímos mucho porque yo sufrí mucho por eso”, agregó la conductora de Telefe. A lo que Marley le retrucó: «Cuando sucedió hicimos una cena con la Negra Vernaci, con Torto. Y lo único que hicimos ¡fue burlarnos de ella toda la noche!”, precisó el presentador de «Minuto para ganar», contando detalles inesperados de una inédita velada.

«Ni bien pasó, yo no quería salir a la calle. Pero me citaron mis amigos: ‘Vení que te vamos a levantar el ánimo’. ‘Esto va a pasar, Flor, vas a ver que va a pasar’. Yo estaba muy mal. Y yo pensé: ‘Bueno, el grupo va a hablarme en serio…’. Pero me empezaron a gastar desde que me senté hasta que me levanté. Era un chiste detrás del otro con todos mis escándalos», agregó por su parte Florencia Peña, quien se animó a contar desde el humor uno de los capítulos más difíciles de su vida.