Alex Caniggia se encuentra dentro de las figuras públicas actualmente, adjuntado con Gastón Dalmau y Candela Vetrano. Más allá de que ahora era popular antes, desde el instante en que empezó su paso por “MasterChef Celebrity 2”, su popularidad no paró de medrar. En este contexto, la figura pública disparó un destructor mensaje que lapidó a sus compañeros del programa de Telefe: «De uno en uno». ¿Se lo envió al resto de competidores?

El hermano de Charlotte compartió una polémica filmación, donde hace aparición acompañado, y expresa frente a la cámara que no posee contrincante. “En ‘MasterChef’, de uno en uno, iré descartando. NO TENEMOS RIVAL”, escribió Canigia al lado del vídeo. No es la primera oportunidad que Alex manda un lapidario aviso para sus oponentes. Sin ir más allá, en el último programa los mandó al muere.

El desafío de la noche era elaborar comida china. Alex Caniggia decidió enseñar frente al jurado salsa agridulce. Sin embargo, no logró lo que deseaba y su plato no agradó a los evaluadores. Martitegui expresó: “Afortunadamente me defendió Walter y en este momento me piensas que se encontraba un tanto duro. Es como un postrecito. Ahora nos encontramos en la semana 4, tenés que comenzar a acordarte lo que pusiste en el plato y el nombre del pescado que usaste. El pescado está preciso, pero lo otro es prácticamente un postrecito para mis hijos”.

El mediático aprovechó el instante para bromear: “Una gelatina agridulce”. Walter, un chef invitado de China lanzó: “Primero hubiera puesto la salsa arriba del pescado, hubiera estado mejor. La salsa tira mucho más para el lado de lo dulce, lo hubiera balanceado mucho más con lo agrio y lo salobre y la fécula de maíz fue bastante”. Para finalizar, Damián Betular fulminó al concursante: “Tu fallo es que vos no probás. El evaluar para un cocinero es uno, por el hecho de que uno ahí arregla los fallos. Empezá a evaluar”.

Una vez finalizadas las devoluciones, Santiago del Moro ha dicho: “Recién charlabas de que el Ido es amigo tuyo”. Sin ofrecer vueltas, la celebridad expresó que no pierde de vista su propósito final: “Son mis panas, pero son mis oponentes y deseo ganar”. Recientemente, posteó una imagen en el certamen con una dedicatoria que dio bastante que charlar: “NO ME DESAFÍEN PORQUE SIEMPRE GANO…EL BARATS ME VE Y YA LE DUELE EL A**… YA TODOS SABEN QUE GLAMOUR YO EMANO… NO HAY TRUCO, LA MAGIA LA TENGO EN LA MANO…!!!! (sic)”. ¿De qué forma lo tomarían sus contrincantes?