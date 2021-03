Karina Mazzocco, al igual que Ángela Leiva y Charlotte Caniggia se ganó la invitación al célebre programa de Jey Mammón, “Los Mammones”. Allí, la actriz se atrevió a realizar las declaraciones más insólitas hasta el momento. Mazzocco hizo la confesión más íntima en lo de Jey: “Deben tener miedo”. ¿De qué estaría hablando la flamante invitada de la noche en el ciclo?

“Contame cómo conociste a tu marido, la segunda gestión como decís vos”, lanzó el conductor. “Lo vi entre las góndolas”, dijo Karina, entre risas, por lo que el presentador quiso indagar aún más: “Pero contalo, porque uno piensa que en el supermercado no va a pasar”. “Había ido al supermercado completamente camuflada, era una época de mucha exposición. Yo me acababa de separar, estaba separada desde hacía rato, pero recién me esta divorciando”, narró la intérprete.

“Lo que menos pensaba era ir al supermercado y conocer a alguien. Y pasó que lo vi. Lo vi y dije ‘que bueno que está ese morocho’. Yo pensé que él no me había visto, pero sí me había visto. Me había recontra visto”, expresó, con júbilo, la invitada. “Entonces te pusiste a saltar entre los tomates”, bromeó Mammón. “Él me encaró. Cosa difícil que suceda y a vos te debe pasar también”, disparó Karina Mazzocco en un ida y vuelta con Silvina Escudero.

“Por lo general a las mujeres lindas, a las mujeres de la televisión, no sé que fantasía tendrán porque somos minas normales, pero no cualquier hombre se anima. Deben tener miedo al compendio bibliográfico”, declaró la morocha. “Me parece que tiene que ver con ver a una mujer independiente, avasallante, hermosa, muy completa”, aportó Escudero. “Está comprobado que es difícil que haya hombres capaces de encarar mujeres”, cerró la entrevistada.

Tras una nota repleta de anécdotas y confesiones, llegó el momento de someterse al “Ping Pong Mammón”, donde tiene que elegir entre dos opciones. “¿Karina actriz o Karina conductora?”, preguntó el conductor. “Conductora”, fue la respuesta, sin vueltas. “¿Arriba o abajo?”, fue otra de las cuestiones jugadas, recurrente en el ciclo de Mammón. “Arriba”, dijo, entre risas, la actriz.