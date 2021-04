El gobernador de Osaka, Hirofumi Yoshimura, se reafirmó este viernes en su decisión de no acoger el relevo de la antorcha olímpica en la ciudad al oeste de Japón por el aumento de casos de coronavirus, aun cuando no hay todavía una decisión oficial. «Lo sentimos por los portadores de la llama pero no haremos los relevos en las calles de Osaka», declaró a los periodistas Yoshimura.

«Hablaremos con los organizadores de Tokio 2020 para ver otras posibilidades», añadió. La presidenta del comité de organización de los Juegos Olímpicos, Seiko Hashimoto, afirmó durante una rueda de prensa que la decisión sobre el paso de la antorcha por Osaka todavía se estaba discutiendo.

«Deseamos llegar a una conclusión lo antes posible, pero siguen las conversaciones», dijo. «Todos tenemos que ser flexibles para adaptarnos a la evolución de los eventos». Los Juegos Olímpicos tendrán lugar del 23 de julio al 8 de agosto en Tokio tras haber sido retrasados un año a causa de la pandemia.

El recorrido por relevos de la llama olímpica comenzó el 25 de marzo en Fukushima y atravesaría la prefectura de Osaka entre el 13 y el 14 de abril, partiendo de la ciudad de Sakai y finalizando en la de Osaka. Los responsables de los Juegos publicaron una serie de normas muy estrictas para poder llevar a cabo la competición a pesar del coronavirus, informó AFP.

Sin embargo, varias pruebas «test» de cara a los Juegos tuvieron que ser aplazadas, y es posible que competición test de salto de trampolín tenga que ser anulada, anunció el viernes la agencia japonesa de prensa Kyodo. La Copa del Mundo de salto, clasificatoria para los Juegos, se desarrollará en Tokio del 18 al 23 de abril, aunque Kyodo afirmó que algunos equipos dudaban si desplazarse a Japón.

La Federación Internacional de Natación (Fina), que supervisa la competición, no respondió a la AFP y la presidenta del comité de organización, Hashimoto, declaró no haber tomado todavía ninguna decisión.