Hoy se confirmó mediante varios medios partidarios de Boca que club le renovará el contrato a algunos de los nombres más importantes del plantel de Russo. En esta oportunidad se confirmaron dos nombres que los últimos partidos de la temporada pasada habían sido duramente criticados por sus actuaciones, ellos son Esteban Andrada y Frank Fabra, siendo el colombiano el más apuntado por los hinchas.

No obstante ya se había compartido hacia días que el Consejo de Fútbol le extendería el contrato a Fabra a pedido de Juan Román Riquelme, quien ve en el lateral izquierdo de Boca alguien que todavía tiene mucho para darle a la institución. Por otro lado en el caso de Andrada todavía no se sabe con exactitud si la extensión nace a partir de un voto de confianza de parte del CT ya que el arquero de Boca mostró falta de seguridad los últimos tiempos, pero aun así parece que también su estadía en el club de la Ribera se prolongará.

A partir de allí poco a poco en Boca están terminando de cerrar el mercado de pases en lo que respecta no solo a los nombres que llegan sino también a los que podrían irse o quedarse. Hoy también por ejemplo se confirmó que el juvenil Nicolás Capaldo extenderá su vínculo con el club. Solo faltaría entre los principales nombres la renovación de Carlos Tevez pero teniendo en cuenta que este sea tal vez su último año como profesional su caso es una historia aparte.

¿La última temporada de varios referentes?

Si bien ahora se confirma que varios jugadores del club continuarán defendiendo la camiseta de Boca por un tiempo más, es menester compartir que perfectamente estás renovaciones nazcan con el objetivo de poder vender a los futbolistas en cuestión a buen precio. Es decir se trata en pocas palabras no solo de una apuesta por ellos sino de también una búsqueda por defender el capital del club.

Al final del día no es raro que en el fútbol argentino un contrato no se cumpla si los rendimientos del jugador no son los esperados. Y a esto se le debe sumar que como un club sudamericano Boca también es propenso a vender a futbolistas a ligas europeas, por lo tanto aun si anuncia la extensión de vínculos con sus jugadores nada está escrito sobre piedra a futuro.