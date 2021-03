El expresidente Lula da Silva urgió el miércoles a los brasileiros a «no continuar ninguna resolución estúpido» del presidente Jair Bolsonaro, un escéptico sobre las vacunas, para batallar la pandemia de coronavirus que mató a prácticamente 270.000 personas en el país. «Este país no posee gobierno, no posee ministro de la Salud, no posee ministro de Economía» y «de ahí que está empobrecido», acusó Lula.

«Deseo realizar publicidad a fin de que el pueblo brasileiro no prosiga ninguna resolución estúpido del presidente de la República ni del Ministerio de Salud. Vacúnense, vacúnense pues esa es algo que tienen la posibilidad de librarnos del covid», ha dicho Lula en su primera comparecencia pública tras la anulación el primer día de la semana de las condenas judiciales que le impedían ser candidato en 2022.

Lula resaltó además de esto la «decencia» y el «valor» del presidente argentino Alberto Fernández, por haberlo visitado en medio de una campaña electoral en su celda de Curitiba, en el sur de Brasil. Asimismo agradeció al papa Francisco por el respaldo a lo largo de los 580 días que pasó en la prisión.

El exmandatario de izquierda (2003-2010), de 75 años, anunció que tomaría la primera dosis de la vacuna la próxima semana y lamentó que «las muertes se estén naturalizando» en Brasil, poderosamente golpeado por la segunda ola de la pandemia, notificó AFP

«Muchas de esas muertes podrían haberse eludido, si tuviéramos un gobierno que hubiera hecho lo elemental», siguió Lula instantaneamente en la sede del Sindicato de los Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, donde brotó a la vida política como líder de las huelgas contra la dictadura militar a objetivos de los años 70.

«La primera cosa que debería haberse hecho el año pasado era hacer un comité de crisis» en participación de científicos, pero «teníamos un presidente que charlaba de cloroquina y de gripecita», siguió, en referencia a afirmaciones de Bolsonaro que minimizaban la pandemia y preconizaban la utilización de fármacos sin pruebas de efectividad contra la patología.