Los individuos en las comunidades brindaron una alerte que podra perjudicar a varios seguidores de Emma Watson: aparentemente la actriz podra distanciarse de la actuacin para tener una vida milésimas de segundo sosegada y privada al lado de su porvenir marido.

“Emma pas a la clandestinidad, se est asentando con Leo. Estn ocultos. Quizás desee una familia”, ha dicho un individuo del crculo próximo al medio britnico Daily E-e correo electrónico. Emma Watson y Leo Robbinton estn en pareja hace un ao y medio, y trascendi que tienen proyectos de casamiento.

Fuente: Instagram @emmawatson

Parece ser, el hombre amas una pequea fortuna vendiendo cannabis en Los ngeles, California, un estado donde la venta y la adquisición de mariguana para objetivos medicinales es legal. La pareja est pasando por su mejor instante y por esta razón la actriz podra ofrecer un paso atrs en su trayectoria para llevar un modo de vida milésimas de segundo sutil.

Emma Watson no confirm an esta decisin, pero la verdad es que hace cierto tiempo que no se expone en pblico. Su ltima pelcula fue “Mujercitas” en 2019, no publica contenido en las comunidades desde junio de 2020 y por el momento no da entrevistas ni hace aparición en programas de televisin.

Fuente: Instagram @emmawatson

Emma Watson se lanz a la popularidad a los 9 aos en el momento en que le dio vida a Hermione Granger, el papel milésimas de segundo exitoso de su trayectoria en la saga de Harry Potter. Más tarde logró otras interpretaciones como Hermosa, en “La Hermosa y la Bestia”; ngela, en thriller “Regresin”; Mae Holland, en El Crculo; Meg March, en “Mujercitas”, y Niki, en “Adoro la Popularidad”, por ejemplo.

Tambin firm contrato con fabricantes de indumentaria y hermosura para realizar las publicidades como Chanel, Burberry y se convirti en la persona milésimas de segundo joven en ser la cara de Lancme por 4 campaas sucesivas. Adems, fue embajadora de buena intención de la Organizacin de las ONU (ONU) y se considera una activista feminista.

Fuente: Instagram @emmawatson

En todas y cada una de las entrevistas, la actriz siempre y en todo momento dej en claro que en el momento en que terminara sus estudios secundarios ingresase a la facultad y as ocurri. Watson ingres a la Facultad de Brown donde estudi letras inglesas y se recibi con una licenciatura. Entonces se matriculo en la Facultad de Oxford para complementar los estudios.