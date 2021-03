Demi Lovato estrenó este martes en el Festival de Cine SXSW su docuserie Demi Lovato: Dancing with the Devil. En el mismo relata en primera persona las distintas etapas de su carrera: desde sus inicios como chica Disney, hasta convertirse en una de las cantantes más importantes de la escena pop mundial.

En uno de los capítulos, Lovato confiesa que fue abusada sexualmente en dos ocaciones: a los comienzos de su carrera y el mismo día que sufrió una sobredosis, en 2018.

“No sólo tuve una sobredosis. Se aprovecharon de mí”, reveló Lovato, de 28 años, en su documental, que se estrena el 23 de marzo en su canal de YouTube, sobre aquella noche donde casi muere por una sobredosis.

Sirah Mitchell, una amiga de la artista, explicó que esa noche le habían dado heroína “mezclada con fentanilo. Acabó drogándola mucho y dándola por muerta”, comentó.

“Cuando me encontraron estaba desnuda y azul. Literalmente, me había dejado morir después de haberse aprovechado de mí”, recordó la cantante, y agregó que al ser hospitalizada, le consultaron si había tenido sexo consentido. “Tuve un flash de él encima mío. Vi ese flash y dije ‘sí’. No fue hasta un mes después de la sobredosis cuando caí en la cuenta y me dije a mí misma: ‘No estabas en un estado mental como para consentir nada’”, agregó.

En la serie, Lovato se muestra movilizada al relatar el trauma que debió enfrentar, no la noche de su sobredosis, sino por otro episodio de abuso que sufrió en su adolescencia, cuando aún era uno de los rostros de Disney y un compañero de elenco la violó.

“Cuando era adolescente, me encontré en una situación muy similar. Perdí mi virginidad en una violación”, relató. “Llamé a esa persona un mes después y traté de arreglar las cosas teniendo el control y todo lo que hizo fue hacerme sentir peor. Realmente, me castigué durante años, por lo que también me costó mucho aceptar el hecho de que fue una violación”, se sinceró.

“Dije: ‘oye, esto no irá más lejos. Soy virgen y no quiero perder mi virginidad de esta manera’. Y eso no le importó, lo hizo de todos modos. Lo interioricé y me dije a mí misma que era mi culpa”, recordó.

“Yo formaba parte de ese grupo de Disney que decía públicamente que esperaba hasta el matrimonio. No tuve la primera vez romántica. Eso no era para mí: era un asco. Luego tuve que ver a esa persona todo el tiempo, así que dejé de comer y me las arreglé de otras maneras”, contó la intérprete pop haciendo referencia sobre los inicios de sus trastornos alimenticios. “Mi bulimia empeoró tanto que comencé a vomitar sangre por primera vez”.