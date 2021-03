Demi Lovato decidió romper el silencio sobre su sexualidad recientemente en el momento en que se identificó a sí como “queer” y tuvo la primera charla seria con sus progenitores sobre el tema. En este momento la exchica Disney, quien salió de exactamente la misma compañía que Selena Gómez o Miley Cyrus, se sinceró en una exclusiva entrevista donde descubrió que llegó el instante en el que no deseaba tener una “relación romántica con absolutamente nadie del sexo contrario”.

La artista de éxitos como “Sober” reconoció que los últimos meses estuvo aprendiendo y educándose aún mucho más sobre el paseo que hace hoy día. Como producto de ese hallazgo, Demi Lovato se percató de ciertas cosas que no deseaba en su historia, como una proximidad con los hombres a nivel sexual.

“Sencillamente me percaté de que verdaderamente apreciaba la amistad de los hombres mucho más que el romance en sí, y no deseaba una relación romántica con absolutamente nadie del sexo contrario”, ha dicho Demi Lovato en su charla con la gaceta Encanto. Aun, logró un recuento por los encuentros que tuvo, lo que le dejó caer en la cuenta que las chicas le proveyeron mucho más satisfacciones que los hombres.

“Con los chicos con los que he estado, llegado el instante de intimar, tenía una reacción visceral. No deseaba poner mi boca ahí”, ha dicho Demi Lovato sin guardarse prácticamente nada. Estas afirmaciones llegan numerosos meses tras el fin de su deber con el actor Max Ehrich, quien supuestamente marcó su percepción sobre ser “queer”. “En el momento en que no funcionó, fue como una enorme señal. Creía que iba a pasar el resto de mi vida con alguien. En este momento que no iba a ser de este modo, experimenté una enorme sensación de alivio por el hecho de que podía vivir mi verdad”, sumó Demi Lovato.

En el momento en que corría el año 2017 la estrella se sinceró con sus progenitores y les mencionó que quizás más adelante podrían verla implicada con otra mujer. Pero por ahora, Demi Lovato prosigue explorando las facetas de su personalidad y su identidad, conque no está ya lista para determinar su género o su sexualidad. “Sé quién soy y qué soy, pero estoy aguardando una línea de tiempo concreta para salir al planeta como lo que soy”, concluyó en la charla con la gaceta, entre las mucho más honestas sobre el tema hasta la actualidad.