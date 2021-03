Una vez más Demi Lovato es noticia en varios portales de noticias del espectáculo al publicar una video en sus respectivas redes sociales. El mismo que fue compartido hace algunas horas atrás en su cuenta oficial de Instagram tiene más de 14 millones de likes y miles de comentarios de sus seguidore de todas partes.

El mismo consiste en un clip donde se la ve a ella en primer plano mientras es maquillada por sus asistentes. En tanto que en ese momento produce un estornudo que luego causa una contagiosa risa. Esta reproducción se viralizó en la redes ya sus fans lo compartieron en sus perfiles personales.

Por otra parte y paralelamente a este hecho, Demi Lovato, acaba de estrenar en YouTube un documental que revela los peores momentos de su vida. En el mismo relata el abuso que sufrió por parte de un compañero de Disney como así también la vez que le ocurrió lo mismo por parte de su dealer cuando ella se encontraba inconsciente.

Sin embargo no todo lo que relata en el mencionado material audiovisual es malo ya que también contó cómo se superó y logró salir de ese oscuro episodio en su vida, cuando casi pierde la misma por un sobredosis en la madrugada el 24 de julio de 2018. Con 28 años de edad, la intérprete de la canción “Sober” publicó “Demi Lovato: Dancing with the Devil” que es una serie documental que fue estrenada hace exactamente una semana por YouTube Originals.

En tanto que sobre todas las cosas que le ocurrieron en su vida, la bella latina, dijo que “gracias a esos trágicos episodios pude aprender varias lecciones de vida que hoy en día me llevan a ser una mejor persona”. Además en una reciente entrevista afirmó que está lista para hacer lo que más ama, hacer música.