Durante el día de ayer Boca y River volvieron a confrontar en una edición nueva del Superclásico, el que acabó igualado 1-1 merced a los tantos de Sebastián Villa de Penal y Agustín Palavecino de cabeza. Por el lado del Xeneize se han quedado muy conformes con el desempeño del equipo, y en verdad Tevez se mostró molesto por el resultado. Otro que se mostró muy enojado fue Martín Liberman, que mediante su cuenta de Twitter se ocupó de eliminar al grupo de Russo.

En primer punto el periodista examinó el juego del local y estimó que la sepa de Edwin Cardona influyó en el trámite. “Sin Cardona y con Tevez tirándose atrás a conectar con el balón, Boca jamás tuvo referencia en el área ni compañía para Maroni o Villa. Algún arresto producto de genialidades de Tevez solamente. ¿O sea lo máximo que puede ofrecer Boca vs River, Con esos players?” Lanzó con un tono bastante crítico.

Entonces arremetió de lleno y no se guardó nada. “En el momento en que uno ve un Boca vs River en los últimos cinco años, hay un equipo con vocación ofensiva y con actitud, y otro expectante y de contra. El día de hoy Boca no piso el área ni atacó a River en algún pasaje del partido. Aclaro que River jugó mal pero la intención la tiene”, consideró. Pero la cosa no quedó ahí, puesto que Liberman disparó munición pesada contra el Xeneize por su actitud en los minutos finales.

“La realidad que es insólito ver a Boca realizando tiempo 10 contra 10, sin un hombre que acompañe a Capaldo en ataque, sin patear al arco. Andrada demora el juego y Boca probó no estimar jugar los últimos minutos. La diferencia de actitud entre uno y otro es abismal”, sentenció. No es la primera oportunidad que el periodista se expone crítico de las formas donde el Xeneize hace sus encuentros, remarcando la calidad de players que tiene.

Finalmente, el Colo lanzó una reflexión que produjo el enfrentamiento en el planeta azul y oro. “Solo me hago una pregunta si el seguidor de Boca de sobra de 30 años se siente representado por este equipo. Los pibes son llenes de los players, no tienen idea de historia y piensan que alguno es ídolo. Andrada logró lenta cada salida tipos… no jodan”, concluyó. Claro que le llegaron una catarata de respuestas, pero poco le importó al conductor, que siempre y en todo momento maneja un estilo ácido y directo.