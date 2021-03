En las últimas horas, un hecho realmente triste sacudió a Marcelo Tinelli, entre las personalidades mucho más esenciales del ámbito artístico de este país. Esto debe ver con una muerte que lo golpea de cerca, con relación a Daniel Camblor, el reconocido periodista de San Lorenzo que está confrontando la pérdida de su padre, como lo expresó en sus comunidades este martes.

«Siento bastante orgullo de llevar tu mismo nombre y apellido. Descansa en paz que fuiste el más destacable papá de todo el mundo. Cada lágrima que me cae quiere decir que fui muy feliz con vos. Quisiese que seas mi papá en todas y cada una de las vidas que fuesen probables. Te voy a extrañar bastante papá 💔», aseveró el comunicador conmocionando a todos sus fieles mediante su publicación en Twitter.

Frente esto, Marcelo Tinelli decidió comunicar esta publicación dejando además de esto, un afectuoso saludo, dejando en claro que esta pérdida lo golpea de cerca. «Te deseo y te abrazo fuerte Dani❤️💙💔», aseveró el marido de Guillermina Valdés con relación al periodista. Cabe rememorar que hace unos días, el conductor de Canal Trece fue novedad por la publicación que efectuó sobre el pueblo que lo vio nacer.

«FELICES 143 AÑOS BOLÍVAR. Que el cariño con lo que compartimos y el orgullo de formar parte a esta tierra, nos prosiga encontrando para producir juntos novedosas ocasiones. Feliz aniversario Bolívar», mantuvo el gobernador Marcos Pisano, mensaje que el conductor no tardó en contestar. «La tierra que me vio nacer, que albergó a mi abuelo en el momento en que vino de Europa, que logró conocerse a mis viejos, que me dio la escuela, mis primeros amigos, sus plazas, su ancha avenida», mantuvo.

«Feliz cumple BOLÍVAR de mi vida. Te amo y te extraño», sentenció en su instante Marcelo Tinelli. Cabe rememorar que aún es un auténtico secreto la fecha de regreso a Canal Trece con «La Academia», el nuevo formato con el que procurarán sustituir al Bailando por un Sueño, tras un 2020 sin poder salir al aire gracias a la pandemia de coronavirus que aún perjudica a todo el mundo.