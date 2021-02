La curiosidad del humano respecto a las extrañezas del cosmos no se sacia jamás, como pudimos ver constantemente mediante las indagaciones fabricadas por la NASA y otros conjuntos de científicos. Después de que lleguen novedades sobre hechos pasmantes que pasan en el espacio exterior, en este momento se descubrió un sistema planetario de lo mucho más peculiar.

En Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), el períodico científico con descubrimientos hechos en los USA, se ha anunciado últimamente un descubrimiento realizado por un equipo de científicos de la Facultad de Princeton que sacudió a la red social científica. Es un sistema planetario cuya estrella rota en dirección contraria a la de la órbita de sus planetas.

Lo que va completamente en oposición a lo común, puesto que más allá de que no es la primera oportunidad que se revela un sistema con estas especificaciones, es bastante poco común no solo por ello sino más bien por ciertas otras extrañezas. El bautizado K2-290, situado a 897 años de luz y que radica de de tres estrellas y 2 planetas orbitando a la primordial, K2-290 A, tiene una estrella primordial con un eje de rotación de 124°.

O sea lo que causa su peculiar órbita, según el creador del estudio Joshua Winn. Al investigar mucho más intensamenta la causa que transporta a que vaya a contracorriente, han estudiado su origen, que exactamente la misma todos y cada uno de los sistemas planetarios fue hecho sobre un espeso disco de gas y polvo, llamado disco protoplanetario. El ecuador de la estrella acostumbra posicionarse paralelo al disco.

Con lo que en el momento en que se muestran los planetas estos viran todos de esta manera, pero en un caso así, por cierto motivo, esta situación inicial se desalineó. Fue el disco, en un caso así, lo que padeció el cambio. La teoría es que fué por la gravedad de una estrella acompañante, pero se estudiará mucho más intensamenta. Según los autores, «no tenemos la posibilidad de sospechar que en el momento en que observamos sistemas desalineados la estrella y su disco planetario estaban ajustados previamente”.