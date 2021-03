Iliana Calabró sonríe. Es que tras la última condena a prisión que recibió su exmarido Fabián Rossi, la exparticipante de «MasterChef Celebrity» cosechó una increíble novedad: volverá a la televisión con un programa propio. Sorpresivamente, la actriz va a conducir un magazine en Net Tv, canal que tiene a Pampita como una de sus primordiales figuras. Después de muchos años de carrera en el planeta del espectáculo, por último Iliana consiguió lo que deseaba.

«Después de tantas idas y vueltas…@ilianacalabro1 llega a @CanalNetAr con un magazine de 17 a 19 desde abril. Se va a llamar #BuenPlan. Fecha tentativa 5 de abril, exactamente la misma el nuevo @reperfilar», precisó a lo largo de las últimas horas el periodista Pablo Montagna en Twitter, contando el próximo destino laboral de la exparticipante de «MasterChef Celebrity». Sin lugar a dudas, la mediática volvió a sonreír con la agradable novedad tras el mal trago que vivió gracias a su exmarido.

Tras el fallo de la Justicia que establecía que Fabián Rossi debía proceder a la prisión por cinco años, Ángel de Brito lanzó una picante versión sobre Iliana Calabró. «No responde mensajes @ilianacalabro1. Y para a hacerle una nota a @BorghiSandra, decana de las cronistas, hay que soliciar autorización. Cerremos todo la tele ahora», precisó el conductor de «Los Ángeles de la mañana» en aquel instante, dejando muy mal parada a la exesposa del polémico empresario.

«Soy exactamente el mismo Rossi. Sencillamente que digo algo y se malinterpreta, se cambia… vivía exactamente en el mismo sitio hacía mucho más de 15 años. Siempre y en todo momento tuve exactamente el mismo nivel popular y de vida. Desgraciadamente no se encontraba en el sitio correcto en ese popular vídeo. Después, apareció la declaración de (Federico) Elaskar donde manifiesta las licitudes de todo eso», expresó años atrás el exmarido de Iliana Calabró, intentando de defenderse. Sin lugar a dudas, la Justicia opinó lo opuesto.

«Pero eso es engancharme en cosas legales y demás. El día de hoy vivo en exactamente la misma casa donde nací. Vivo con mis hijos, estoy con y está todo bien. No sé de esto. No soy un género de finanzas y tampoco es mi palo», añadió Rossi en aquel instante, defendiendo su presunta inocencia. No obstante, la causa avanzó con el pasar de los años y la Justicia sentenció que la expareja de Iliana Calabró era responsable y que debía pasar cinco años de su historia en la prisión.