Boca mediante su cuenta canal oficial de YouTube compartió un vídeo donde se ve al plantel de Miguel Ángel Russo preparándose de cara al partido contra River pertinente a la 5° fecha de la Copa de la Liga. El entrenador aún no confirmó al grupo, pero todo señala que el capitán Carlos Tevez jugaría desde el principio y que el colombiano Edwin Cardona no. Por otra parte Carlos Izquierdoz asimismo va a ser una parte del once titular.

La capacitación en relación a la última información va a ser esta: Andrada; Zambrano, López, Izquierdoz; Capaldo, Medina, Campuzano, Maroni, Fabra; Tevez y Villa. Una táctica 3-5-2 o 3-4-3 en el caso de Gonzalo Maroni se adelante un tanto mucho más. Vale añadir que en el caso de que el nativo de Fuerte Apache no forme una parte del once titular Franco Soldano ocuparía su rincón en tanto que Wanchope Ábila no fue convocado.

En el citado vídeo, se ve a los primordiales players del club en un primer chato haciendo un trabajo de manera intensa. Si bien raramente no se aprecia en un ningún instante a Edwin Cardona y a Carlos Tevez, probablemente pues desde hace unos días que practican de manera distinguida en vista a sus inconvenientes físicos. Un mal muscular en los cuádriceps y un esguince de tobillo respectivamente.

El único antecedente con línea de tres en el fondo

Repasando la crónica de los superclásicos, la cuenta partidaria “BocaJrsTopStats” halló solo un antecedente donde una capacitación de Boca con tres defensores se enfrentara a River. Fue en Apertura 2002 en el Monumental: Abbondanzieri; Burdisso, Schiavi, Crosa; Ibarra, Cascini, Battaglia, Rodríguez; Schelotto, Tevez, Angosto. Esto es raramente el presente capitán del club asimismo jugó por eses entonces.

El equipo comandado por Óscar Washington Tabárez derrotaría a River por 2 a 1 con 2 tantos de Marcelo Angosto. El partido de mañana se jugará en La Bombonera desde las 18.00 hrs y va a ser trasmitido por TNT Spots y FOX Sports Premium. Los dos equipos precisan ganar para no poder lote frente a los punteros de sus propios conjuntos, pero más que nada para ganar seguridad de cara a futuro.