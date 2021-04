El debut de «TV Nostra» revolucionó América TV. Es que la llegada del nuevo programa de Jorge Rial es uno de los estrenos más esperados de los últimos tiempos. A raíz de su debut, el canal insignia del Grupo América se vio obligado a realizar drásticos cambios en la grilla para acomodar las noches del canal. De esta forma, la señal reorganizó todo de forma tal que el nuevo programa del esposo de Romina Pereiro tenga absoluta prioridad. «TV Nostra» se viene con todo.

«Desde el lunes 5 de abril se renuevan las noches de #AméricaTV. 19:00 horas | NUEVO HORARIO #PolemicaEnElBar con @iudica. 20:30 horas | ESTRENO #TVNostra con @rialjorge. 22:00 horas | NUEVO HORARIO #Intratables con @fabdoman. 23:30 horas | #LosMammones con @jeymammon», rezaba el mensaje de la cuenta de Twitter de América TV, informando los profundos cambios en la grilla. Como era de esperarse, Jorge Rial retuiteó dichas modificaciones.

Hace unos días, Rial terminó de confirmar el staff de mega lujo que lo acompañará en su nuevo proyecto televisivo. «¿Quiénes son el equipo?», le preguntó una seguidora de Twitter a Jorge Rial. A lo que el histórico conductor le respondió: «Marina Calabró, Diego Ramos y Ángela Lerena», precisó, dando la fuerte novedad. De esta forma, la experimentada periodista con amplia experiencia en la TV Pública tendrá su primera oportunidad en América TV.

Rial, quien está ansioso por salir a la cancha, mostró recientemente en las redes sus ganas de debutar con «TV Nostra». «Ya falta menos para la vuelta a la televisión y asumir un nuevo desafío. Salir de la zona de confort no es fácil. En un medio donde todos buscan salvarse con un formato, yo decido dejar @intrusos y saltar a algo nuevo. A lo que siento que me va a volver a hacer feliz. A llenarme de adrenalina. A no saber qué es lo que va a pasar cada día», expresó en un extenso posteo de Instagram.

«Es ganas de salir a la cancha. De volver a encontrarse con la gente. De la incertidumbre del cómo nos va a ir, que es les aseguro, un combustible interminable. Por eso estoy feliz de cada reunión que tenemos, de cada idea nueva, de juntarme con gente joven que se entusiasma con mi entusiasmo. Estamos en el camino. #TVNostra ya está avanzando. Y les aseguro que es hermosa. Tengo a @aniguevara73 a la cabeza de la producción, como desde hace 20 años», agregó Rial, muy entusiasmado.