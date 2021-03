No se guardó nada y dejó un testimonio desgarrador. En la mitad de mucha expectativa, por último se inició la novedosa temporada de “Intrusos”, el período que en este momento conducen ni más ni menos que Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por medio de la pantalla de América televisión. Allí, fue Jey Mammón el responsable de verse como entre los primeros convidados de esta etapa que lanzaron con bastante entusiasmo.

El conductor de “Los Mammones”, pasó por todos y cada uno de los temas y dejó muy en claro por el hecho de que pertence a las figuras mucho más queridas por el público. “Soy un gordito en suspenso, subo y bajo de peso y por instantes me parezco a (Diego) Encuentra y por otros a Alex Ubago. Los últimos kilogramos que bajé fueron con Adrián Cormillot. Pero como harinas por el hecho de que si no me coloco muy malo”, aseveró enfrente de todos.

“Y además de esto dejé de fumar si bien prosigo siendo un fumador, creo , por el hecho de que las ganas no se me fueron”, apuntó. Además de esto, Jey Mammón logró referencia al éxito de su formato. “Iba a ser un programa de verano y proseguimos. No tenía la expectativa y conforme lo hacemos descubro un espacio en el que me siento cómodo y encima marcha. Hasta Mirtha (Legrand) me mencionó que le agrada este Jey que está tras la peluca. Si bien no lo crean fue tema de terapia: ¿por qué razón Estelita tiene un programa y no?”, mantuvo.

Pero sin dudas, el instante mucho más fuerte, fue en el momento en que charló de su historia privada y de la desaparición de su padre. “Estoy mucho más solo. Uno piensa que puede escoger pero no. Tuve una relación extendida que se cortó y acabamos realmente bien. Fue algo personal de la vida de , de ahí que no doy datos. Quiero estar solo, tengo bastante laburo y lo cierto es que me agrada la soledad. Siento que desde el instante en que mi papá salió está mucho más presente que antes”, contó.

“Soy un tanto escéptico pero asimismo creo que todo cuanto me pasa es pues me está alumbrando. Hay señales y, de alguna forma, en este momento comienzo a opinar en esas cosas. Siento que hay un acompañamiento y una asistencia. le tiraba un panadero desde allí y se lo traía. En este momento veo panaderos por todas partes, y hasta me pasó uno enfrente del piano el pasado día. Siento que este programa es una revancha, pues mi papá tenía un enorme oído, y en Los mammones el músico está mucho más que jamás”, sentenció.