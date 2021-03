Sera muy difcil meditar el día de hoy la comunicacin sin WhatsApp, la aplicacin de mensajera instantnea milésimas de segundo habitual de todo el mundo. Irrumpi en nuestras vidas recientemente milésimas de segundo de una dcada y lo logró para quedarse. En no slo se tienen la posibilidad de enviar sms, sino tambin permite el envo de ficheros, imgenes y llamadas tanto de audio como de vídeo. La aplicación condensa todas y cada una de las herramientas primordiales a fin de que nuestra vida sea bastante milésimas de segundo fácil.

Muchos son los trucos que tiene y que, desgraciadamente, no todos conocen. Aqu te vamos a contar uno que te aceptar destacarte en tus diálogos. En este momento, no slo lo podrs realizar con entretenidos stickers, sino tambin podrs destacar algo en el artículo que envas a fin de que no pase inadvertido para absolutamente nadie.

El mtodo es sencillísimo y rpido y con l, si haces un óptimo empleo, podrs capturar la atencin de todos. En qu radica? Indudablemente en algún momento te lleg un mensaje con letras tachadas, en negrita o cursiva. Aplicarlas es muy fcil y a continuacin te lo enseñamos:

Para poner letras cursivas en el artículo tienes que poner un guin bajo (_) enfrente y detrs del artículo que buscas poner énfasis. Ej: _texto_.

Si lo que quieres es poner letras en negrita , entonces tienes que poner un asterisco 99999 antes y despus del mensaje. Ej: *artículo*.

Si lo que buscas es tachar el artículo tienes que poner la virgulilla de la ee​ (~) enfrente y detrs del artículo. Ej: ~artículo~.

Si pretendes poner un mensaje monoespaciado coloca tres tildes invertidas antes y despus del mensaje. Ej: "`artículo"`.

Si no hallas los smbolos en el teclado, puedes entrar a los distintos formatos a travs de los atajos del móvil. Para Android mantn presionado el artículo ingresado antes de mandarlo y escoge el formato que deseas añadir. Tambin puedes apretar el botn “Milésimas de segundo” para otras alternativas.

En la situacion de iOS tienes que apretar el artículo o proseguir este sendero: “Escoger” o “Escoger todo” > B_I_U. All podrs seleccionar entre las 4 opciones antes detalladas.