Este 2021 va a ser un año inolvidable para la talentosa Dua Lipa, puesto que el éxito de sus canciones la han depositado en la cima de distintas interfaces de música digital. Todo lo mencionado es merced a su último trabajo de estudio llamado Future Melancolia que lanzó en los primeros meses del año pasado. No obstante no se conformó con esto y en el mes de febrero emitió una reversión del mismo llamada The Moonlight Edition.

Esta noche entregarán los Premios Grammy 2021 y entre las preferidas de la gala va a ser Dua Lipa que tiene 6 nominaciones. Además de esto la muy bella morocha va a estar arriba del ámbito donde efectuará un mix de sus canciones mucho más populares para el deleite de todos y cada uno de los presentes como de esta forma asimismo de los millones de televidentes de todas y cada una unas partes del planeta.

Por su lado, la semana anterior, Dua Lipa cosechó un nuevo galardón en su trayectoria. Es que el miércoles pasado se entregaron los premios Odeón aplicados a la música de españa y la artista británica se quedó con uno. La intérprete de la canción “New rules” fue condecorada como la mejor “Artista Odeón En todo el mundo”.

A esto se le suma que la hermosa morocha, últimamente, efectuó una publicación en su cuenta de Instagram donde aseveró que su álbum citado previamente por tercera semana sucesiva está en la cima de la interfaz digital de música llamada Spotify. También dicho logro se da en el momento en que el disco está por cumplir un año de su estreno internacional.

Sin lugar a dudas este comienzo de año es idóneo para Dua Lipa que todavía está gozando el éxito de su reciente tema musical llamado “We’re good”. Exactamente el mismo hasta el día de hoy tiene mucho más de 31 millones de visualizaciones en YouTube. Esto marca que se encuentra dentro de los temas musicales mucho más escuchados del presente 2021.