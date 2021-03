El diputado Facundo Moyano levantó una fuerte disputa al asegurar que el coronavirus “no le persuade” y que tiene un origen “psicosomático”. Además de esto, el hijo de Hugo Moyano aseveró que no se vacunará para impedir la patología. Tengamos en cuenta que el funcionario ahora transitó la patología un par de veces sin enseñar cuadros de complicación.

“Por mucho que me toque, no me marcho a vacunar. No me persuade el coronavirus. Tuve un par de veces, me semeja una cosa psicosomática. Ni con la Sputnik, ni con ninguna“, aseveró Facundo Moyano en diálogo con María O’Donnell en De aquí en mucho más (Radio urbana, FM 104.3).

En frente de las polémicas afirmaciones del joven diputado, el periodista Jorge Rial salió con los tapones de punta y recordó que su padre, Hugo Moyano, como su mujer, Liliana Zulet y su hijo de veinte años, Jerónimo Moyano; han recibido la vacuna de forma irregular y polémica.

“Entonces con enviar a tu familia al sicólogo nos ahorrábamos ciertas vacunas”, sentenció Rial desde su cuenta de Twitter.

En frente de la polémica, Facundo Moyano debió ensayar un descargo por medio de la red. “El día de hoy en el software de radio De aquí en mucho más de María O` Donnell me preguntaron si me vacunaría y dije que no. Fue una contestación sobre mi situación personal y por el hecho de que ahora tuve Covid. Pero evidentemente que estoy en pos de la medicina y de la política sanitaria que se está aplicando”, expresó.