El fallecimiento de Carlos Saúl Menem sigue generando repercusiones mediáticas y en redes sociales. Esta vez fue el turno de Diego Brancatelli, quien manifestó en Twitter su cansancio por la gran cantidad de tiempo que los medios de comunicación utilizaron con la noticia, y de paso criticó al Gobierno por un nuevo aumento en la nafta.

“¿Por qué perdemos tiempo analizando si Menem fue bueno o malo? Tuvo cosas buenas y otras muy malas. Pero: SOLTAR. Terminó de Gobernar hace 22 años”, expresó el periodista.

Una vez más, el panelista de Intratables manifestó su militancia a favor del kirchnerismo: “Afortunadamente llegaron Néstor y Cristina”.

“Ocupémonos del hoy que bastantes problemas tenemos. Aumentó de nuevo la nafta”, concluyó Brancatelli, ofuscado por el incremento de alrededor del 1,2% en distintos puntos de la Argentina, el quinto aumento de 2021.

Con respecto a la muerte del ex mandatario, el periodista comentó: “No es lo mismo analizar a Menem hoy, en 2021, que en 1990. No somos los mismos, no pensamos lo mismo, la sociedad no es la misma y la coyuntura internacional no era la misma. Sí estoy cansando de leer a peronistas negando a Menem. Hay que criticarlo, hay que entender que se equivocó y que traicionó, y sus muchísimos errores”, sostuvo el presentador de televisión y radio, que también contó que empezó a militar por el peronismo cuando el riojano estaba en el poder.