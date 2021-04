Tras una picante observación, el periodista Diego Poggi salió este domingo de TN tras cinco años de trabajo en la señal de novedades.

En diálogo con Pablo Montagna de LA NACION, el experto en redes expresó: “De este modo es , como mencioné anteriormente ayer, me fui, fueron 5 años donde pasó de todo, me llamaron para una cosa, hice eso y otras cosas mucho más , pero bueno me fui, no podía medrar mucho más, el día de hoy presenté mi renuncia legalmente“.

Sobre la versión que señala que su salida se causó por una fuerte discusión con un directivo, Poggi destacó: “Son cosas que pasan, no hubo nada especialmente, ciertos intercambios, por chat, sí te puedo mencionar que me marcho triste y desilusionado, ahora va a pasar”.

Este domingo, el ex- trabajador de TN compartió una historia en Instagram accediendo al edificio del canal de Constitución y la historia de historia legendaria “The Last One” (el último, en inglés). Entonces en frente de pantalla tuvo una muy breve despedida: “Les mando un beso grande a todos, los voy a extrañar y gracias por dejarme ser una parte de la familia de Todo Novedades. No deseaba decir nada, pero bueno ahí está”, expresó Poggi un minuto antes de terminar su último programa de TN fin de semana, que se emite de 15 a 17 cada domingo. Su compañera Marina Abiuso añadió: “Te deseamos bastante y te vamos a extrañar bastante, sé que a donde vayas vas a estar increíble”.

El periodista aseveró que proseguirá adelante con su trabajo en Radio Berlín. “Eso ni lo dejo ni ido, me chifla, deseo realizar el desafío y agrupar energías para los próximo, que no sé qué va a ser”, confesó a LA NACION