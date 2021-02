En la mitad de las críticas por la “privatización” del plan de vacunación contra el coronavirus en la Localidad de Buenos Aires, el vicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli decidió salir a ofrecer explicaciones y manifestar que “es insostenible este nivel de patraña”. Por el enfrentamiento, el fiscal Carlos Stornelli imputó al Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y al ministro de Salud, Fernán Quirós.

En ese contexto, Santilli dio afirmaciones a Intratables por América televisión donde probó su enojo por las críticas. “¿De qué privatización me charlan? Las proyectos sociales de la Localidad de Buenos Aires siempre y en todo momento, históricamente, hemos vacunado. Siempre y en todo momento el Hospital Italiano, el Alemán, el Hospital Británico, OSBA, OSECAC fueron vacuntarios históricos de CABA”, expresó el Vicejefe de Gobierno.

Entonces explicó que han comenzado la vacunación “con trabajadores de la salud” y que prácticamente “el 70% están vacunados”. Asimismo apuntó que se usa la vacuna para el coronavirus Sputnik V para el plantel sanitario y la vacuna de origen chino Sinopharm que hay que utilizar a inferiores de 60 años. “Los 40.000 turnos que dimos para los mayores de 80 avanzan con AstraZeneca”, completó.

En exactamente la misma línea, resaltó que con la “Sputnik precisas ingrediente uno y 2. En el campo Salud… conseguimos que 24.500 trabajadores reciban la uno y 2”. No obstante, señaló que hay integrantes del personal de salud que todavía no han recibido la dosis 2 puesto que “todavía no llegó el ingrediente 2” y “no puedes vacunarlos con el 2 de AstraZeneca”.

“Me marcho a vacunar en el momento en que me toque”

Finalmente, Santilli aseguró que se marcha a vacunar en el momento en que le toque. “Tengo 53 años, no me puedo vacunar antes que un individuo de 80”, apuntó y manifestó que está según con que “el Presidente se haya vacunado”. Para acabar, mantuvo: “Nos queda un 30% del personal de salud. Nos encontramos vacunando a todo el plantel de centros de salud, el plantel de nutrición, higiene”.