Mucha preocupación produjo la novedad de la internación por coronavirus de Luis Brandoni, entre los actores mucho más reconocidos y estimados de todo el mundo del espectáculo de este país. Pese a no haber tenido adversidades, el artista fue ingresado a una clínica por prevención, para lograr supervisar su estado de salud. La verdad es que en la mitad de la indecisión, anunciaron una fuerte información sobre el estado de salud del artista.

Fue el periodista Pablo Montagna el responsable de manifestarlo en sus comunidades, mucho más exactamente en su cuenta de Twitter. «Como se adelantó el sábado, continuando con el plan médico pensado, Luis Brandoni ahora de alta en su casa», aseveró. Desde allí, los cibernautas se presentaron muy contentos con esta novedad, y le mandaron sus mejores deseos al personaje principal de incontables éxitos.

Días atrás, ahora había adelantado su mejora y la resolución que estaban a puntito de tomar sus médicos. «Salud Luis Brandoni. El plan es terminar la internación con la semana con visión del alta para el primer día de la semana. Entonces unos días para restituirse totalmente y sus deseos y ganas de retomar el teatro prontísimo», aseveró el panelista de Radio Rivadavia. Cabe rememorar que su diagnóstico produjo un auténtico escándalo tras la opinión de Jorge Rial.

«Afirmado: los flota flota no previenen el #coronavirus», manifestó el exconductor de Intrusos ironizando sobre la marcha a la que asistió el actor meses atrás, tomando distancia con los «flota flota». Ante tal comentario, Baby Etchecopar salió en defensa del artista. «Me pone mal que un compañero se enferme. En el momento en que a las hijas de Rial le han pegado, brinqué a defenderlas. ¿De qué manera puedes cag… de risa de un actor que tiene 80 años, que reluce en el ámbito y que viene de completar en Europa? A los 80 años un Covid es arriesgado. A lo destacado, atrás de ese chiste hubo una llamada. Para les semeja una felicidad atacar. Sol desalmados, son pésimos, perjudiciales. No tienen piedad para absolutamente nadie. En este momento van por los intelectuales, como Brandoni, que no requiere meterse en cama de la multitud, ni charla de la sexualidad de un chaval de Enorme Hermano», disparó Baby.

«Tampoco puedes vender el honor por un sobre, ¿de qué te sirve la guita si sos un grasa? Si en el momento en que entrás a un boliche dicen ahí viene el hijo de p… ese. Todos conocemos todo de todos. Y si todos charlamos esta sería una grieta muy ancha. No hablaré de Rial pues laburamos en exactamente el mismo canal, pero si es menester que no labure en el canal por proteger a mi amigo Brandoni lo haría, con un orgullos sublime. Por el hecho de que me llevaría haberme quedado sin trabajo por proteger a Luis Brandoni, y lo defendería con mi vida», arremetió contra Jorge Rial.