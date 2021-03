La discusión con lo que pasa con la distribución de las vacunas para el coronavirus todavía es un tema central en los canales de novedades como TN, C5N y A24. En verdad, en el software de Rolando Graña que sale por la emisora del Conjunto América el diputado Leandro Santoro fue consultado sobre el tópico y el enfrentamiento se puso atrayente.

Sobre la polémica por los permisos de determinados ciudadanos, Santoro manifestó: «Ni hay que ni se puede priorizar, esencialmente pues es un bien poco. El 90% de las vacunas de todo el mundo las concentran únicamente los países industriales y desarrollados. Para el resto de los países la disputa prosigue para poder ver qué se logra. La Argentina priorizó su relación con Rusia, había un deber y un contrato firmado con Rusia».

«Argentina trabajó realmente bien, hay compromisos infringidos por la parte de los laboratorios pero no es un inconveniente solo de aquí. España tiene 3% de la población vacunada. Se charla del caso chileno, lo que no dicen es qué sucedió. La vacuna que se está empleando en Chile es la vacuna china, es otra diferente a la que se marcha a emplear aquí, esa únicamente el 52% de eficiencia y resulta que las situaciones no están bajando», añadió el miembro del Frente de Todos.

Por otra parte, Santoro dio un panorama de la problemática a nivel geopolítico: «Las vacunas no son del Estado argentino, son de los laboratorios. Todos y cada uno de los gobiernos que tenían contratos con los laboratorios les pasó los mismo. Lo que ocurrió fue que los países industrializados se han quedado con todo, USA cortó la distribución de los insumos para realizar vacunas, de hecho las heladeras».

Tras percibir la palabra de Santoro, un miembro del panel ha propuesto que se privatice parte la distribución de la vacuna a fin de que los que logren pagarla, lo hagan. En ese marco, el diputado fue terminante en su contestación y expresó: «Afirmaste una gilada colosal. No es que un privado va y compra a la compañía, o sea de Estado a Estado en el mundo entero. ¿Y sabés por qué razón es de este modo? Por el hecho de que en contextos en los que existen escasez y está en juego la vida y la desaparición, si dejás librada la solución del inconveniente al mercado lo que va a finalizar pasando es que las clases como vos acabarían concentrando y provocando una situación de extrema desigualdad».