José María Listorti no solo es uno de los conductores más reconocidos de la pantalla chica, sino que su humor, hace que la gente lo siga mucho en las redes sociales, donde todo el tiempo comparte contenido de este tipo. Junto a sus hijos y también con su esposa Moni, a quien le hizo una terrible escena de celos por medio de un TikTok, que causó la risa de más de uno de sus seguidores.

La increíble pareja protagonizó este divertido ida y vuelta donde el conductor de Canal Nueve le reprocha una salida a su esposa, mientras que ella le responde bajo la canción «No me acuerdo» de Thalia junto a Nati Natasha. De inmediato, los fanáticos de José María se hicieron presentes y les dejaron gran cantidad de comentarios a ambos debido al gracioso momento que compartieron.

«Son unos genios», «Jajaja, son lo más. Me encantan», «Los amo, jajaja», «Son unos grosos, saludos a Moni», «Los amo. Me divierten todos los días. Mil gracias», «¡Me encanta Moni!», «Me hacen reír mucho, tu esposa es una genia Listorti», «Muy buenos los dos», indicaron algunos de los internautas, que además les dejaron más de 28 mil Me Gusta en esta filmación.

Como sabemos, este no es el único video que hemos visto de el conductor y su esposa juntos. Sino que son habituales de encontrar en su cuenta de Instagram. El más reciente, se relaciona con otro momento gracioso, donde Moni le cantó una parte de la canción «Tatuaje» de Elvis Crespo que dice: «Hazte un tatuaje, debado del ombligo, con una flechita que diga que eso es mío.» Y por supuesto, volvieron a causar total revuelo entre los fans.

También Bruno y Franco, los hijos de José María junto a la bailarina son muy compañeros de él en todo lo que se relaciona con hacer reír a la gente. Por lo cual no solo Moni se suma a sus divertidos desafíos, sino también los pequeños niños. ¿Podrían en algún momento protagonizar todos juntos alguno de los proyectos laborales de José María relacionados con divertir al público?