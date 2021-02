Hace algunas semanas, Marcelo Gallardo convocó a una charla de prensa en RiverCamp y en el comienzo aclaró que no era corroborar su estadía en el club. Esto logró que se ponga en duda su continuidad. Sin embargo, la verdad era otra. Puesto que aquella asamblea fue para soliciar refuerzos y eludir que degenere el nivel de su equipo. «Disfruto de lo que hago«, descubrió ayer al expresar de qué forma es su que se encuentra en River.

«Mi deber, desde el momento en que llegué aquí, fue total. Dije que para llegar a River, había que prepararse. No podía llegar como un paracaidista. Es un club muy grande. Tras establecerse y estar convencido. Los desenlaces fueron acompañando. A uno le dan seguridad. Los directivos confiaron y acompañaron. Y muchas personas que me apoya y acompaña», arrancó el entrenador al contar lo que significa el Millonario. Aparte de efectuar una ojeada de su estadía.

¿Cuándo se va a ir? ¿Lo tiene pensando? Es una contestación que por el momento no puede contestar pues todavía tiene bastante para ofrecerle a River. «El día que vea que no les llegue tanto a los players, que no persuada, que no imponga una manera que nos sienta determinados, después observaremos el día ese. Disfruto de lo que hago y voy observando el día a dia», manifestó. Hay que rememorar que Marcelo Gallardo al terminar cada temporada escoge investigar la temporada.

Por otra parte, hace unos días se descubrió que el Barcelona estuvo a puntito de llevárselo, pero una secuencia de desencuentros produjeron que Gallardo pierda el interés. Algo que rompe con la regla de que aún le falta para regentar en Europa. No obstante, el entrenador sabe que no hay mejor rincón que River. «No es que necesite establecerme en otro rincón para probar que puedo ser mejor entrenador, en otro país y liga. No tengo deseo de abrasar esa etapa para ponerme a prueba», aseveró.

Asimismo especificó de qué manera marcha su cabeza, de qué forma halla la motivación que se requiere para salir y sentarse sobre el banco de suplentes del Monumental. « me coloco a prueba todos y cada uno de los días aquí. Es un espacio que necesita exigencia máxima. Es una intensidad diferente y en el momento en que considere que quizás tenga el deseo de probarme en otro sitio, afirmaré quemo esa etapa», expresó. Si bien River no es lo único que le impide irse de la Argentina. «Hay un punto primordial que debe ver con lo humano. Tengo el deseo de estar cerca de los míos. Vivo feliz cerca de los míos», acabó.