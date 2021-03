La venta de dólar ahorro siguió en caída durante febrero pasado, debido a que, se negoció bajo esa modalidad un total de únicamente US$ 99 millones, lo cual reflejó el número más bajo en un año y la sexta baja de forma consecutiva. Los datos fueron comunicados por el Banco Central, que informó además que solamente 536 individuos pudieron comprar moneda estadounidense mediante ese sistema, lo que representa 187 mil personas menos que en enero de este año, periodo en el que las adquisiciones habían alcanzado los 147 millones de dólares.

Ante ese escenario, NA recordó que con motivo de las fuertes restricciones cambiarias, las personas pueden acceder solo a US$ 200 de manera mensual y operando únicamente con Homebanking. En consecuencia, acorde con el estudio de la entidad bancaria difundido por la agencia de noticias, en febrero último, se contabilizaron transferencias netas realizadas desde cuentas propias en el exterior por un total de 32 millones de dólares.

En cuanto a los movimientos de deuda financiera, la institución registró en lo que refiere a pagos netos la suma total de US$ 273 millones en el período de febrero y aclaró que de ese número, producto de cancelaciones netas con entidades locales se registraron US$ 76 millones y en moneda extranjera, US$ 197 millones. En esa linea, puntualizó que las inversiones hechas por personas que no residen en el país, reflejaron ingresos neto por US$ 58 millones, mediante el mercado de cambios, cifra que incide en el total de las inversiones directas.

El estudio hizo hincapié en la actividad petrolera y destacó que fue el rubro que contó con la mayor cifra por ventas: el ingreso de inversiones directas fue en total de 27 millones de dólares. A su vez, en febrero, el sector que se ubicó como el principal vendedor neto de moneda extranjera en el mercado de cambios, fue el de Oleaginosas y Cereales, que contabilizó ingresos netos por US$ 2.121 millones, número que obedeció, en su mayoría a los conceptos incluidos en bienes, lo cual acorde con el Banco Central, se condice con el hecho de ser el sector exportador más importante de la economía.

Para concluir, las autoridades del organismo bancario, resaltaron la situación de las exportaciones dentro de un panorama mundial complejo. «En un contexto de elevados precios internacionales de los commodities agrícolas, los cobros de exportaciones del sector alcanzaron un nivel récord para un mes de febrero y duplicaron los registrados en el mismo período de 2020», recalcaron.