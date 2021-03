Claudia Villafañe ganó una gran popularidad luego de ganar la primera edición de “MasterChef Celebrity”. Por esta razón, sus hijas, Dalma y Gianinna Maradona crearon un nuevo emprendimiento con edición limitada. Se juntaron con una reconocida marca de deliverys y sacaron a la venta 500 unidades de 6 porciones de ñoquis. Su valor fue muy discutido entre los famosos, ya que costaba 3500 pesos. Dolli Irigoyen se refirió a los ñoquis de Villafañe e impactó a todos: «No sé para qué lo hizo».

En una nota con el programa de El Nueve, “Implacables”, Dolli, la histórica cocinera argentina habló sobre el escándalo ocasionado con “los ñoquis de la Tata”: “La gente a veces opina sin saber. ¿No es cierto? Yo no sé para qué lo hizo Claudia: por ahí tiene un destino benéfico que no lo sabemos, porque no lo va a decir. Yo no vi personalmente los ñoquis. Los vi por las redes… lo vi a Donato recibir las porciones de ñoquis, en bolsas de vacío, las salsas de tomate, el queso rallado, la caja, el pan… todo eso, si lo vas a comprar, yo te diría que tenés dos mil y pico de pesos de gastos. Hoy en día es una locura lo que cuestan las cosas”.

“No importa que sean ñoquis o lo que sea, pero el packaging, el traslado, el delivery, la comisión que te cobra el banco porque le hacés el depósito… Es decir, cuando empezás a sumar todo, es muy caro. También lo criticaron a (Germán) Martitegui porque decían que era una locura lo que cobraba, pero estás comiendo una cocina excepcional en tu casa. El costo de envío, el de packaging, más toda la gente que trabaja detrás de eso… Porque Claudia sola no debe haber hecho dos mil porciones de ñoquis”, prosiguió la chef, sin escatimar en detalles.

“Hubo gente, dio trabajo, le dio lugar al que transporta. Así que me parece que más que criticar hay que pensar un poquito lo que cuestan las cosas y que nadie te obliga a comprarlo”, manifestó Dolli Irigoyen. Dicho esto, se puso como ejemplo y hablo sobre la repercusión que tuvo su llegada al spin off digital de “MasterChef”, junto a Fede Bal: “En las redes, conmigo, la verdad que son muy generosas, la gente es muy amorosa, súper cariñosa y respetuosa. Pero el primer día que salió After Hour, empecé a ver comentarios que me aterraron y que dije: ‘¿Qué estoy haciendo? 40 años de carrera para que te bardeen de esta forma’”.

No obstante, aseguró no arrepentirse de formar parte del “After Hour”, ya que se pasa rápida y la gente se divierte: “Es un éxito After Hour, la verdad es que es divertido, la gente lo mira y se pasa muy rápido. Con Fede hacemos un gran trabajo, le ponemos mucha garra… que digan: ‘Que se vaya la ‘Choli’, la ‘Loli’’, no es agradable. Pero evidentemente es un mundo en el que todos, en el anonimato, te dicen cualquier cosa”.