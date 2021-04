A River le cuesta. Por el hecho de que no posee ideas para herir, así sea en el momento en que un aparato se le mete atrás, como Racing, o para pegar a la peor escuadra de la Copa de la Liga 2021, como lo es Armamento. La imagen que entregó el Mucho más Grande durante los 90 minutos no es alarmante. Pero lo que crea estruendos es que otra vez consigue controlar la posesión del balón y esto no se consigue reflejar en el resultado. ¿De qué forma salió? 0-0.

En contraste al domingo pasado, el contrincante de River dispuso de otra predisposición para afrontar el acercamiento. Pues no acertó a defenderse en su área. Sino Armamento procuró herir por la vía aérea, así sea con la pelota en movimiento o con faltas. ¿El primer remate? Fue orquestado por De La Cruz, tras una atrayente asociación con Matías Suárez que acabó con un tiro de media distancia.

El avance del primer tiempo expuso al Millonario con un claro abuso de los centros, y la carencia de talento para desarrollar jugadas de riesgo. En tanto que una cosa es tener la pelota, pero otra muy diferente es realizar algo con ella. Por el lado de la escuadra de Sergio Rondina, se puede decir que logró una atrayente presentación. A razón de que cerró espacios y procuró producir faltas para explotar la pelota parada.

Los primeros 15 minutos de la segunda parte aseguran que River otra vez volvió a controlar en el juego. Sin embargo, no logró llevar a cabo pie en el área de Armamento. Varios pases, pero escasas ideas para cerrar. Y para quebrar esta monotonía, el Muñeco decidió enviar al campo de juego a Jorge Carrascal. ¿Logró mudar la ecuación? No, solamente ha podido efectuar una acción donde se sacó 2 oponentes de encima.

Para resumir, de nuevo el Millonario volvió a enseñar una enorme falencia para gestar visibles ocasiones de ataque. Así sea con juego colectivo o por pelota parada. Por ende, esto repercute de forma negativa en la tabla de situaciones. Gracias a que logró lograr la franja de 12 puntos, pero las escuadras que disponen exactamente las mismas entidades van a enfrentar sus compromisos en el día de mañana. Y podrían superarlo.

Síntesis

La capacitación de Armamento: Medina; Navas, Gariglio, Suso, Castro; Soraire, Méndez, Picco, Antilef; Ruíz y Candia.

Cambios: Albertengo por Ruiz, Farioli por Antilef, Candia por Sepúlveda, Rogoski por Picco,

Reprendidos: Soraire, Pico, Castro, Farioli.

Expulsado: Farioli.

La capacitación de River: Armani; Montiel, Díaz, Martínez, Angileri; Pérez, Palavecino, De La Cruz; Álvarez, Borré y Suárez.

Cambios: Carrascal por Álvarez, Girotti por Borré, Fontana por Palavecino.

Reprendidos: Suárez.