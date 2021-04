La novela de Rafael Santurrones Borré en River tiene un capítulo nuevo todos y cada uno de los días. Desde la llegada de promociones, el rechazo de exactamente las mismas, la indecisión del jugador en el momento de qué desea llevar a cabo con su porvenir y las ganas de la dirigencia y, más que nada, de Marcelo Gallardo por retenerlo, se le suma una exclusiva y ¿última? opción a fin de que se quede en Núñez un año mucho más.

Entre las primeras promociones que consiguió el colombiano fue en el mes de febrero, en el momento en que llegó la iniciativa desde el Palmeiras de Brasil donde le ofrecían un contrato por 4 años que le dejaría 14.7 millones de dólares estadounidenses por cinco años. Al final, el club brasileiro renunció de fichar a Borré en tanto que tiene inconvenientes financieros gracias a la pandemia que golpea al planeta y, especialmente, hace estragos en Brasil.

Por otro lado, el club en donde se lo veía con mayor solidez era en Sector -asimismo de Brasil-. El club logró una oferta por el delantero, el entrenador Renato Gaúcho se comunicó por teléfono con el jugador y su gerente y le brindaron su palabra de que iban a divertirse en el club brasileiro. Al final, Borré no se decidió y, de momento, prosigue enfocado en River Plate.

¿Cuál es la iniciativa de Rodolfo D’onofrio?

Visto y estimando que las dos promociones proposiciones por los clubes brasileiros fueron desistidas por el jugador, sumando que se encuentra dentro de las piezas mucho más esenciales de este River actualmente y las ganas que tienen Gallardo y la dirigencia de retenerlo, apuestan a darle a Rafa Borré una última modificación en su contrato a fin de que logre quedarse un año mucho más en el club. ¿De qué forma serían esos datos?

Al jugador le quedarían un par de millones de dólares americanos limpios solo para el, a cambio se quedaría un año mucho más -hasta junio de 2022- pero la dirigencia no quiere un resarcimiento económico, puesto que de cualquier manera no lo tendría por un contrato que firmaron en el momento en que llegó el colombiano al club. Por su parte, le señalarían que si en el primer mes del verano hace aparición una oferta de Europa u otro club, no pondrían inconvenientes. Tendría todo en su favor para quedarse un año mucho más en Argentina. ¿Conseguirán persuadirlo?