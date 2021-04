El respetado artista, actor y mimo Manuel Wirzt se ganó la convidación al célebre programa de América televisión, “Los Mammones”. Allí los conocidos convidados se animan a descubrir las anécdotas mucho más desopilantes, aparte de destapar sus misterios mejor almacenados. La personalidad se atrevió a contar un crudo relato que estremeció a todos. ¿Cuál va a haber sido la confesión mucho más inusual del mediático?

Jey Mammón empezó su período con un desafío: localizar algo que hiciese mal Wirzt. ¿Lo va a haber logrado? “Deseo arrancar con esta. Sin estimar destruiste una torta de casamiento y te corrieron 3 cuadras, ¿me lo puedes desarrollar?”, arrancó el presentador. “Sí, yo era asistente de un DJ y yo llevaba los cajones con los discos, llegamos a Quilmes, a un boliche increíble, donde había un casamiento y era la celebración del mismo”, argumentó el invitado.

Y siguió: “Había una torta colosal con una mesa y sus caballetes propios. Y resulta que yo, una vez acomodados los discos, me agradaba proceder a la pista y ponerme a divertirse, por el hecho de que había comenzado a estudiar mimo. Entonces me comencé a desplazar, entonces los chicos se comenzaron a reunir. Y yo ‘gente, les voy a instruir de qué manera se hace la escalera (ha dicho mientras que simulaba bajar una escalera real), y en este momento les voy a instruir de qué forma se hace la escalera mecánica’. Y me preguntan ‘¿de qué forma lo haces?’, ‘muy simple, tenés que ofrecer una patadita’ y en el momento en que hice de este modo (da una patada al aire), se ve que el caballete que mantenía, no tenía la cadenita y la torta cayó”.

“Aquí hiciste de todo, desde vendedor ambulante… ¿Dormiste en la estación de ferrocarril?”, preguntó Mammón a Manuel Wirzt. “En el momento en que vine de San Nicolás sí, pues de todos modos yo rindo el examen de ingreso del conservatorio de arte dramático que era la condición que me habían puesto mis viejos. Si yo rendía bien y también ingresaba, me dejaban venir y también ingresaba, me dejaban venir para Buenos Aires. Rendí bien, éramos 400 los que rendíamos y ingresaban 30 y entré el 26 o 27. Entré, pero no tenía dónde ir, no tenía un sope, no tenía trabajo, nada”, recordó el intérprete en «Los Mammones«.

“Entonces mi papá me preguntó dónde iba a reposar y yo le dije que con mis amigos. Le engañé y los primeros tres meses dormía en la estación de Retiro. Mis viejos me daban una platita para la semana, y después me fui a vivir con un compañero que me bancó un tiempo, después con otro, hallé laburo y de este modo”, contó Manuel sobre sus orígenes en el período de América televisión. En este contexto, asimismo recordó la generosidad de Guillermo Francella: “Francella es lo mucho más. Francella fue una experiencia. Fue un tipo muy espléndido conmigo, por el hecho de que yo entré como el segundo elenco y empezamos poco a poco, hasta el momento en que un día me comenzó a ofrecer mucho más cosas y mucho más cosas”.