El hijo de Mónica Gonzaga, Adriano Sessa, quedó involucrado en un escándalo en Uruguay al ser señalado como organizador de una multitudinaria fiesta clandestina en Punta del Este. Tras la indignación de la gente en el país vecino y la repercusión del hecho, las autoridades uruguayas tomaron la drástica de quitarle la residencia al joven de 22 años y expulsarlo del país.

La decisión de las autoridades uruguayas se produjo luego de que confirmaran que Sessa organizó una fiesta clandestina para 500 personas en Sauce de Portezuelo, Punta del Este.

En diálogo con LA NACION, la actriz dio su versión del festejo, que tuvo lugar en una residencia propiedad de la familia y la playa cercana. “Mi hijo hizo una reunión en casa para 20 personas, armaron un flyer porque vivo en un lugar sin calle con nombre sobre el mar, lo viralizaron y empezó a caer gente desconocida. Quiso sacarla, no logró y uno de los amigos llamó a la policía. Serían 100 personas”, señaló Gonzaga. Aunque las actas labradas en esa noche hablan de unas 500 personas.

Inspectores municipales del área de Gestión Ambiental de la Intendencia de Maldonado y efectivos de la Policía Nacional de Uruguay se encargaron de disolver la aglomeración de gente. El periodista uruguayo Marcelo Umpierrez se refirió al escándalo este lunes en Los ángeles de la mañana (El Trece). “En estas últimas horas el tema detonó a tal punto que hasta el propio ministro del Interior de Uruguay está viendo la posibilidad de revocar el derecho de permanencia al hijo de Mónica Gonzaga debido a la cantidad de gente que estaba concentrada (562 personas). No se puede hacer este tipo de reuniones acá en Uruguay, más que estamos con una nueva explosión de casos de Covid-19 y los centros de salud atestados. Eran muchos jóvenes, se empezó a contabilizar y se llegó a esta suma. Esto indignó mucho a la comunidad de Punta del Este porque se ha cortado todo a nivel general, no hay movimiento”.

En relación a la fiesta, Gonzaga sostuvo que ella no participó. “Yo estaba en casa mirando series y a eso de las 2 de la mañana escuché un ruido que no era normal, me asomé por la ventana y vi gente tratando de entrar a mi propiedad. Le dije a Adriano que llamara a la policía, porque no podían sacarlos. Esto merece que me disculpe con los uruguayos. Me daría mucha tristeza irme de este país porque lo siento el mío también. Y me reciben siempre con los brazos abiertos”, contó la actriz en Intrusos (América).

Por su parte, Adriano Sessa explicó: “Hice una reunión en casa porque era el cumpleaños de uno de mis amigos. No se cobró entrada, no se vendía alcohol y no era una fiesta clandestina sino una reunión para pocas personas, pero se enteraron y vinieron, y la gente se metió en mi casa por caminos que van a la playa y se sumaban. Se descontroló. Me preocupaba que invadieran y destruyeran las propiedades de mis vecinos. No hubo 500 personas. No entran 500 personas en casa. Pido disculpas, se me fue de las manos. Me presenté hoy en dos intendencias y se me va a citar cuando decidan qué hacer. Nada de lo que se dijo es oficial. Me gustaría que no involucren en esto a mi mamá porque no tiene nada que ver. Estoy dando la cara”.