Luego de 18 meses sin sumar una sola cara nueva, River aceleró en este mercado de pases y ya cerró a tres refuerzos, además de otros tres que están muy cerca de firmar. Sin embargo también hubo una gran frustración ya que el sueño era poder repatriar a Sebastián Driussi, quien se encuentra en el Zenit de San Petersburgo. El delantero rompió el silencio, explicó la razón por la que no llegó y aclaró que se dijo algo que no tuvo “nada que ver” con la operación frustrada.

Al igual que el Kun Agüero, el Gordo suele hacer transmisiones por la plataforma de Twitch, y fue allí donde habló con sus seguidores. El atacante aclaró todo respecto a la operación que se llevó a cabo durante varias semanas y que terminó con una desilusión total para todos. “Cerró el mercado europeo. Pepê, el jugador que iba a venir al Zenit, se fue para el Porto, no quiso venir a Rusia. Entonces ahí se complicó un poco más, pero si no…”, comentó en primer punto.

Luego agregó: “Ese es el motivo por el que no fui. No tiene nada que ver Malcom ni nada de eso. Porque no consiguieron a un jugador, por eso no fui”, sentenció. En los últimos días el conjunto ruso sufrió la lesión de varios de sus atacantes, y se pensó que la operación se frustró por esta cuestión. Sin embargo, el propio Driussi dejó en claro que en realidad todo tuvo que ver con otra negociación que se cayó a último momento.

Más allá de esta situación, el Gordo prefirió tomarse todo con un humor a pesar de que su máximo deseo era regresar a River ahora mismo. “Pepê, me arruinaste la vida. Pepê es el de Cruzeiro. Ya te vamos a encontrar, Pepê, ja”, dijo entre risas. Los caminos de Driussi y del club de Núñez seguirán por caminos separados, al menos por ahora, ya que el delantero le mandó un tremendo mensaje a los hinchas de La Banda pensando en lo que viene.

“Todo pasa por algo. Si no es en junio, será el año que viene y si no, no sé, más adelante. Pero pronto estaremos juntos de nuevo”, concluyó el atacante. Lo cierto es que lo que no pudo ser ahora tal vez sea en el próximo mercado de pases, ya que la intensión de River es volver a negociar para lograr su vuelta. En junio le quedarán al atacante solo un año de contrato en el club ruso, y parece ser el momento indicado para ir por todo y comprar el pase.