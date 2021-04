El debut de televisión Nostra, el nuevo programa de Jorge Rial, llegó con una entrevista a entre los individuos mucho más buscadas de los últimos meses: el letrado Matías Morla, el último gerente legal de Diego Maradona.

Ninguna de ellas, ni Verónica Ojeda, ni Rocío Oliva se manifestaron públicamente, pese a la influencia en comunidades que tuvo el software.

Según su descargo, las únicas personas próximas a Diego de las que almacena respeto es con sus hermanas, a quienes representa en la guerra por la herencia. Sus primordiales adversarias son Dalma y Gianinna Maradona, con quienes tuvo reiterados cruces en comunidades, y su madre Claudia Villafañe.

En parte de la charla, Morla charló sobre la paternidad de Diego Jr: “Me semeja un chaval que padeció, que le faltó reconocimiento. Tuvo muchas inquietudes sobre la paternidad, hasta Diego tenía esa duda en algún instante. Se lo ha dicho a Junior adelante mío. Le ha dicho ‘mirá, sé que tu mamá asimismo estuvo con otros hermanos míos’. Y después quedó como una relación”, relató el letrado.

En ese sentido, Morla cuestionó la presente actitud del italiano: “Con los mensajes que tengo con Junior dudando de la paternidad, que después hable mal de mí no lo comprendo. No comprendo por el hecho de que es exactamente el mismo que me llamaba a fin de que yo le adquiera un Mercedes Benz, o una vivienda. Están todos y cada uno de los audios”.

Fue entonces que el conductor le preguntó “qué hacía Maradona en el momento en que Diego Jr. le solicitaba algo”. Sobre esto, el letrado explicó: “Diego era un crack. Te sentaba y te afirmaba ‘¿Vos qué querés? Pedíselo a Morla’. Entonces a mí me afirmaba ‘ahí te va a llamar fulano, decile que no'”.