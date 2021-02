Una de las frutas de temporada ms esperadas durante el ao es, sin duda, la fresa, por su dulce sabor y sus mltiples beneficios para el organismo. Entre todos ellos, destaca su elevado aporte de vitamina C y E, as como su riqueza en minerales esenciales como el potasio. As mismo, este tipo de fruto rojo es perfecto.

A todos los amantes de las fresas que disfrutan de esta fruta de temporada, nada mejor que darles la oportunidad de probarla de una forma distinta. Toma nota de esta receta de tarta de fresa rpida sin horno ms sencilla de preparar que existe.

Ingredientes:

500 gr de Fresas frescas

250 ml de Nata o crema de leche

50 gr de Queso crema

30 gr de Azcar

3 lminas de Gelatina neutra

Para la base:

paquete de Galletas Mara (100 gramos)

60 gr de Mantequilla

Procedimiento:

Lo primero que debes hacer es triturar las galletas hasta convertirlas en polvo. Para ello, puedes emplear licuadora. Despus, derrite la mantequilla en el microondas y mezcla para obtener una pasta. Cubre el fondo del molde con la base de galletas y lo reservas en ls nevera.

Mientras la base de galletas enducere en el frigorfico, lava la fruta, retira los tallos, corta y coloca en el vaso de la batidora o licuadora. Luego, tritura las fresas para obtener un batido de fruta natural. Aparte, poner a hidratar las lminas de gelatina en agua fra.

Reserva el batido de fresa obtenido y seguimos la receta del postre casero poniendo en una olla a calentar la nata con el queso crema y el azcar, a fuego lento para evitar que hierva.

Remueve con una esptula o cuchara de madera para evitar que el azcar se queme y se disuelva correctamente. Cuando est disuelto y el queso crema integrado con la nata, agrega las fresas trituradas y sigues mezclando un par de minutos ms. Luego, retira la preparacin del fuego, aade las lminas de gelatina y deja enfriar.

Una vez tibia la preparacin, la viertes sobre la base de galletas y reserva la tarta de fresas fcil en la nevera para que cuaje. Esto puede llevar de dos a tres horas.

Cuando haya cuajado, retira la tarta de fresa y nata sin horno de la nevera y la decoras con cualquier fruta que sea de nuestro agrado. Se trata de una tarta de fresas naturales muy fcil de hacer, rpida y deliciosa. Recuerda que, si no quieres que tenga un sabor tan intenso a este fruto rojo, simplemente debes aadir ms cantidad de queso crema.

Si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas nos puedes contactar a cocinamosjuntos@napsix.com Te contestaremos a la brevedad!