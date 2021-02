En la familia Olsen los permisos se han invertido. Primero, las reconocidas fueron las gemelas Ashley y Mary-Kate. Entonces, con el lapso de los años, estas se fueron retirando de la escena y apareció Elizabeth, la mucho más triunfadora de todas y cada una hoy en día. Esta vez, te contamos qué es de la vida de todas .

Elizabeth Olsen: ¿por qué razón diríase que superó en éxito a sus reconocidas hermanas?

Las diferencias entre Elizabeth Olsen y sus hermanas mayores no son tan enormes como podría parecer. Entre , solamente se llevan 2 años, y además de esto Elizabeth asimismo trabaja enfrente de las cámaras desde el momento en que era muy chavala.

No obstante, tuvo el beneficio de no tener un reconocimiento tan masivo como sus hermanas, lo que le dejó trabajar de forma mucho más prudente y omitir así los puntos negativos que acostumbra implicar la popularidad.

Nacida el 16 de febrero de 1989, Elizabeth tuvo ciertas participaciones en televisión, entre las de Full House y Our First Vídeo, las dos a lo largo de los primeros años de la década de los 90.

Sin embargo, entonces tendría un perfil bajo y recién reaparecería décadas después, con participaciones en el cine desde el 2011.

En 2014 empezaría a ganar popularidad en todo el mundo merced a sus trabajos en el Cosmos de Marvel. Su papel como Wanda Maximoff, asimismo famosa como Hechicera Escarlata, le daría la posibilidad de formar parte en múltiples películas de la saga e inclusive de interpretar su serie: WandaVision.

¿Qué es de la vida de las gemelas Ashley y Mary-Kate?

En comparación a Elizabeth, las gemelas Ashley y Mary-Kate Olsen han transitado el sendero contrario. Dicho de otro modo, pasaron de la popularidad y de la exposición total en sus primeros años de vida a una rutina considerablemente más reservada y distanciada de los flashes y de las cámaras.

Las dos se hicieron reconocidas en el momento en que tenían solamente un año de edad, alternando en la interpretación del mismo personaje, el de Michelle Tanner, en Full House.

Como actrices infantiles, cada una asimismo tendría sus papeles. Ashley, por servirnos de un ejemplo, trabajó en The Jerk Theory y en I’m Still Here. Por su lado, Mary-Kate logró lo mismo en programas como Weeds y Factory Girl.

Si bien prosiguieron con ciertas participaciones mucho más en cine y televisión, ahora de enormes eligieron ofrecer un cambio de rumbo y se dedicaron al diseño de tendencias.

Cada día de el día de hoy, las dos son empresarias reconocidas por el estilo y la estética especial que ofrecen, fundamentadas siempre y en todo momento en la idea del “mucho más es mucho más”.

En lo que se refiere a su historia personal, es conocido que Mary-Kate estuvo casada con el banquero francés Olivier Sarkozy entre 2015 y 2020. Por su lado, Ashley sostuvo una relación con el mercader de arte Richard Sachs y en un instante asimismo se especuló que se encontraba en pareja con el pintor Louis Eisner.