Las diferencias entre Sol Pérez y Dani La Chepi en MasterChef Celebrity prosiguen provocando consecuencias. Todo empezó como un chiste de la influencer al acusar a la ex- “chice del tiempo” de ser “muy competitiva” en el certamen, pero en este momento se sumó un nuevo capítulo.

“¿Algún popular te sorprendió para mal? En ocasiones uno tiene una alta expectativa sobre alguien y en el momento en que lo ve afirma ‘no era de esta manera’”, le preguntó Marcelo Polino a La Chepi, quien estuvo como convidada en La Peña de Morfi. ·Sí, es cierto. Me pasó, pero no te diré quién. Dije ‘apa, mirá de qué manera se me cayó’·, lanzó.

“¿No era tan simpático?”, insistió el periodista. “Falsa”, definió categórica. No obstante, en el momento en que Polino empezó a denominar a las reconocidas que forman parte en la rivalidad, Dani se vio obligada a ponerle nombre a esa persona.

De forma rápida se le consultó por la presunta mala onda con Pérez. Sobre esto, respondió: “Mirá, el pasado día en tu programa con Flor Peña vos le preguntaste algo a Sol y ella logró un silencio en algo que debería haber dicho ‘no’ pues engañar está mal. Entonces, yo haré silencio”.

“Lo voy a traducir: no se tienen la posibilidad de ni ver”, disparó súper picante Polino. Al paso que Dani La Chepi procuró aliviar las aguas: “No, para nada. Yo fui a competir y a divertirme. Toda esa gilada a mí no me agrada”, concluyó.