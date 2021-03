Una de las separaciones que más repercusión generó en 2019 fue la de Jonás Gutiérrez y Alejandra Maglietti. Tras cinco años de un noviazgo en el que predominó el amor y el compañerismo, ambos decidieron ponerle punto final y tomar caminos distintos. Sin embargo, la relación no habría terminado en los mejores términos. Horas atrás, en uno de los fragmentos de «PH Podemos Hablar«, Andy Kusnetzoff les pidió a sus invitados que dieran un paso al frente «aquellos que creen que pueden ser amigos de una expareja». En ese contexto, Jonás se quedó en su lugar.

Por eso, Andy se percató del accionar del futbolista y le preguntó por qué decidió no avanzar. «La amistad es difícil de mantener después, sí una buena relación. Sí hablar de vez en cuando, mandar mensajes, ver cómo estás pero la amistad es más difícil mantenerla en el tiempo con una ex pareja», dijo el Galgo ni bien tomó la palabra.

Después, Moria Casán indagó sobre el hecho de que Alejandra Maglietti lo acompañó mientras Jonás Gutiérrez transitaba un cáncer. «¿Esa cosa no deserotiza un poco, no fraternaliza un poco la relación cuando están siendo novios? Pasa a ser la enfermera», le preguntó. «Uno físicamente con la enfermedad cambió. Hubo un montón de cosas. Ella acompañó mucho, debe haber sido difícil, por ahí deserotizarse o una cosa, uno físicamente fue cambiando porque veía el cambio por la quimioterapia, perder el pelo, las cejas», contestó el jugador.

Coincidiendo con el mediocampista, la «One» reflexionó: «Claro, se fraternaliza la relación y después puede ser difícil volver a sentir pasión». Horas atrás, en uno de los fragmentos de «Bendita«, el psicólogo Gabriel Cartaña, aprovechó la presencia de Alejandra Maglietti para preguntarle sobre su expareja. «La dificultad de que vos y Jonás no sean amigos ¿tiene que ver con que a veces hay relaciones románticas en las que no hay amistad? Entonces, cuando la relación termina, no puede quedar amistad porque no hay amistad para salvar», deslizó.

«Aparte, digamos las cosas como son: la enfermedad de él duró seis meses y yo seguí siendo pareja de él cuatro años, me parece que no tenía que ver con eso. Es difícil ser amiga de alguien cuando se porta mal, una vez que termina la relación», declaró Alejandra Maglietti acerca del final de su relación con Jonás Gutiérrez. ¡Tremenda!