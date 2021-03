Este martes por la noche, en C5N, se dio un durísimo cruce entre Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Diputados, y Vilma Ripoll, enfermera y referente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). Los dos dirigentes discutieron por el tema de las vacunas, y el exministro de Salud de Tucumán manifestó en el momento más caliente: “Es vergonzoso lo que decís”.

Todo comenzó cuando Ripoll explicó una propuesta del Frente de Izquierda: “Nuestro diputado Nicolás del Caño presentó un proyecto de ley, que van a poder tratarlo en la Comisión de Salud que preside Yedlin, donde proponemos declarar de utilidad pública el laboratorio que produce las vacunas, en un momento en que estamos entrando en la segunda ola. Tenemos laboratorios como el de Córdoba, el de La Plata”.

En ese momento el diputado del Frente de Todos la interrumpió y afirmó: “Sí, pero no sirven para eso, Vilma. No tenemos la capacidad, te lo puedo asegurar. Nadie nos dio esa transferencia tecnológica”. Ripoll respondió: “Vos y yo sabemos que la vida de la gente no depende de ‘seguí cuidándote’, depende de que se vacunen. ¿Entonces por qué no vamos a pedir que venga la posibilidad de avanzar en la producción si tenemos capacidad científica, tenemos científicos, técnicos, laboratorios de producción nacional?”.

“¿Pero qué tienen que ver con las vacunas de Covid los laboratorios de elaboración pública? No tienen nada que ver”, respondió Yedlin, a lo que la excandidata presidencial replicó que se pueden adaptar, y dijo que ya tendrían que haber llegado las 22 millones de dosis firmadas con AstraZeneca. “No es así. Estás hablando sin saber. Al final de todo el semestre tienen que venir las 22 millones”, contestó el diputado.

El periodista Alejandro Bercovich contó que en Estados Unidos suspendieron las exportaciones de las vacunas de AstraZeneca y que las vacunas producidas en Argentina se encuentran en Ohio, a lo que Yedlin le aclaró que las de nuestro país no fueron suspendidas. En ese momento, Ripoll redobló la apuesta: “Ah sí, tienen el sellito que dice Argentina. No sean chantas. Está nuestra vida en el medio”.

“La única que es chanta con los argumentos que dice sos vos. Así que no me digas a mí. Estás diciendo cualquier cosa. Es vergonzoso lo que decís. Es vergonzoso que con el nivel de pandemia que tenemos ustedes digan la sarta de mentiras que estás diciendo, como que tenemos capacidad para producir la vacuna”, aseguró muy enojado Yedlin.

Luego de eso, ambos volvieron a discutir ya que Ripoll le dijo a Yedlin que le falta “el dolor de la gente que está esperando la vacuna”. El exministro de Salud de Tucumán replicó: “Conozco perfectamente todo el dolor porque soy médico de terapia intensiva. A mí no me vas a venir a chicanear. Conmigo no, Vilma. Estás muy equivocada”.