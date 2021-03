Lo hizo una vez más delante de todos sus oyentes. Marcelo Longobardi volvió a demostrar que es uno de los periodistas más reconocidos, queridos y a la vez polémicos de los medios de comunicación de nuestro país. El compañero y amigo de Jorge Lanata, habló en su programa de Radio Mitre, “Cada Mañana”, donde volvió a arremeter contra el gobierno nacional haciendo un fuertísimo pedido.

“Sigue marchando muy mal”, sostuvo en relación a la vacunación que se está llevando adelante en nuestro país. “Entre el viernes y ayer se vacunaron unas 78 mil personas por día, y este debiera ser el tema central de la Argentina”, manifestó el conductor haciendo referencia a las realidades que se vive aquí en contrapunto a lo que está pasando en Chile, donde la vacunación avanza a paso firme.

“Un avión que llega a Chile lleva 2 millones de dosis, uno que llega a la Argentina trae 300 mil. Estas dosis alcanzan para 3 o 4 días”, sostuvo Marcelo Longobardi, al mismo tiempo que criticó las declaraciones de Carla Vizzotti, Alberto Fernández y Daniel Gollan. “Las autoridades nacionales han dicho básicamente cualquier cosa. El viernes pasado Carla Vizzotti dijo una de las frases más extraordinarias que se han dicho en la Argentina desde que comenzó la pandemia”, lanzó.

“Cando le preguntaron por las vacunas chinas dijo que las vacunas están en China. Ya de por si es complicado vacunarse en Argentina, ahora ir a vacunarse allá…”, afirmó el periodista mostrándose realmente molesto por lo que manifestó la ministra de Salud de la Nación, en la conferencia de prensa que brindó hace algunos días, donde buscó dar presiones sobre lo que ocurrirá en las próximas semanas.

“El Presidente planteó una grieta vacunatoria. Dijo cosas que son incongruentes. Dijo ‘en la fila nuestra la vacuna es para todos, en la fila de ellos que la compren los que pueden’. No puedo entender al Presidente, no sé qué quiere decir”, arremetió Marcelo Longobardi, quien también opinó del enfrentamiento de Sergio Berni y Sabina Frederic. “Alberto Fernández debería echarlos a Berni y a Frederic, pero eso no va a pasar”, sentenció.