El canciller de Ecuador, Luis Gallegos, renunció a su cargo, según detallaron este jueves numerosos medios locales. El diplomático presentó su dimisión en una carta apuntada a Lenín Moreno, donde arguyó «fundamentos rigurosamente personales«, apuntó el períodico estatal El Telégrafo en su página electrónica. El diario El Comercio apuntó en su portal web que, «en un corto diálogo» con el períodico, «Gallegos confirmó su salida».

El gobierno todavía no se pronounció sobre el tema y fuentes oficiales consultadas por la AFP evitaron contestar. La renuncia de Gallegos se genera en la mitad de una disputa diplomática con Argentina por afirmaciones polémicas del presidente Alberto Fernández sobre su homólogo ecuatoriano, Lenín Moreno.

Quito presentó el miércoles una «enérgica queja» y decidió llamar a consultas a su embajador en Argentina, Juan José Vásconez, para un «análisis completo de las relaciones» después de las recientes afirmaciones de Fernández al canal C5N de su nación. Siendo consultado sobre un viable distanciamiento con su vicepresidenta, Cristina Kirchner, el gobernante argentino respondió: « no soy Lenín Moreno. Los que imaginaron eso, no me conocen».

« puedo tener diferencias con Cristina. Las tengo. Poseemos miradas distintas en varias cosas, pero aquí llegué con Cristina y de aquí me marcho con Cristina», añadió, según notificó AFP. Fernández se refería al hecho de que Moreno, que fue vicepresidente de Rafael Correa, sostiene una fuerte pugna con el exmandatario socialista, quien rigió Ecuador entre 2007 y 2017 y es aliado de Kirchner.

El presidente ecuatoriano, cuyo periodo de 4 años concluirá el 24 de mayo, llegó al cargo upado por Correa, quien le considera «traidor». Sus profundas diferencias hundieron en una crisis al oficialismo, en el poder ya hace 14 años. Moreno estampó el jueves en su cuenta de Twitter la oración «jamás discutas con un tonto, te va a hacer descender a su nivel y allí vencerá por experiencia», del escritor estadounidense Mark Twain.

Sin nombrar a absolutamente nadie, el gobernante propagó esa expresión al pie de la nota: «A propósito de la gavilla de mafiosos de todo el mundo que actúan acompasados…». Gallegos dejó en el mes de julio pasado de ser embajador frente a la ONU para sustituir a José Valencia, quien renunció por causas personales. El diplomático, de 74 años, se transformó en el cuarto ministro ecuatoriano en renunciar en un mes después de las renuncias de los sucesos de Salud, Juan Carlos Zevallos, de Gobierno, Patricio Pazmiño, y de la secretaría de gabinete, Juan Sebastián Roldán.