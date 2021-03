Eddie Murphy descubrió la dolorosa causa que lo llevó a dejar la actuación por numerosos años. Las afirmaciones fueron en el contexto de un charla para el podcast WTF, anunciado por el comediante Marc Maron.

“Hacía películas de m… Se encontraba como, ‘esta m… no es entretenida, me dan Razzies’. Me brindaron el premio al peor actor de siempre. Conque pensé: ‘quizás es hora de tomar un reposo’”, ha dicho el actor sobre su alejamiento de la industria cinematográfica

Los Razzies son los Golden Raspberry Awards, unos galardones que se entregan en una liturgia anual que sátira a los premios Oscar al honrar a los peores exponentes del cine. Murphy fue coronado como el peor actor de la década tras una sucesión de películas que fueron bastante mal recibidas por el público y la crítica, como Norbit (2007) y Tripulación Dave (2008).

El actor confesó que se sintió muy perjudicado por ser acreedor de similar reconocimiento y que fue una situación que lo llevó a meditar en tomarse un tiempo lejos de los sets de filmación. “Solo me iba a tomar un reposo en el transcurso de un año. Pero entonces, de súbito, pasaron seis y se encontraba sentado en el sillón. Y podría sentarme en el sillón y no salir de , pero no deseo que el último montón de m… que me vean realizar sea solo m…”, manifestó.

“El plan era proceder a realizar Dolemite, Saturday Night Live, Un príncipe en Novedosa York 2 y después realizar stand up y ver de qué forma me siento después. Al menos de esa forma van a comprender si todavía prosigo siendo entretenido”, añadió Murphy.

Por la realización de Dolemite Is My Name, Murphy consiguió ciertos reconocimientos. Por esa película logró un premio Redeemer, algo tal como un galardón que lo redime, entregado por esos críticos que lo habían consagrado como el peor de todos. Además de esto, fue nominado para el Globo de Oro 2020 a la Mejor Actuación de un actor en una comedia o musical, al tiempo que nuestra cinta compitió por el premio a la Mejor Película musical o comedia.

En este momento, con Un príncipe en Novedosa York 2, la secuela del largometraje que estrenó en 1988, que protagoniza al lado de Arsenio Hall, Murphy apunta a apoderarse otra vez un espacio favorecido en el planeta de la actuación.