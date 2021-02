Este lunes, Eduardo Feinmann participó de un movil para Canal Trece, donde mano a mano con Ángel de Brito, habló de los principales temas de la actualidad en nuestro país. Principalmente, dio su opinión como periodista político de Carlos Menem, quien había fallecido horas antes. Luego de esto, habló de Oscar Ruggeri, tras el enojo del extubolista en los medios, por no haber podido vacunar a su madre.

«Estoy totalmente de acuerdo con Ruggeri. Firmo al pie. En sentido común puro. Insisto con esto, no hay plan de vacunación en Argentina», comenzó diciendo el periodista. «¿Pero dónde falla? ¿Es el presidente, es el Ministerio de Salud?», le consultó el conductor de «Los Ángeles de la Mañana». «Viste que te militan ‘Tenemos Ministerio’ ¿Y dónde está el Ministerio? Nos prometieron un millón de vacunas en diciembre», comenzó diciendo Eduardo.

«¿Dónde están? Después dijeron van a llegar 300 mil a fines de diciembre. Después te prometieron 5 millones de vacunados en enero y después 5 millones de vacunados en febrero. Estamos transitando febrero y no están ni el millón de diciembre, ni los 5 millones de enero, ni los cinco millones de febrero. Un gobierno de mentirosos», resaltó Feinmann a continuación.

«Eduardo, yo te pregunto. ¿No hay una sola persona que tenga el sentido común que acaba de resaltar Ángel de Ruggeri y que vos firmaste también? ¿Una sola de los funcionarios? No lo entiendo, por eso te lo pregunto», expresó Andrea Taboada, una de las panelistas del ciclo. «Que se yo. Insisto, te militan los anotados. No los vacunados», manifestó el periodista político. «Bueno, ojalá cambie y sea solo un error de comunicación», acotó De Brito. «Obviamente, si lo que queremos todos es que vacunen a todo el mundo», cerró diciendo Feinmann.

«Los esenciales deberían ser vacunados primero. Los docentes deberían estar vacunados porque si va a empezar la escuela deberían estar inmunizados. Todos los esenciales más el presidente tienen que estar vacunados. No puede ser que intendentes con 40, 45 años muestran el brazo vacunados. Mi mamá, que tiene 87 años no está vacunada. Les tendría que dar vergüenza. Mi mamá está encerrada hace un año y ustedes muestran el brazo como diciendo ‘¿Vieron que me vacuné?’», había dicho muy enojado el exfutbolista.

«Yo tengo posibilidades de vacunarme, 60 años, llamo a uno, llamo a otro. Podría decirle a alguien, siendo Ruggeri. ¿Y yo me voy a ir a vacunar? ¿Antes que mi mamá? Vergüenza debería darles. Nuestros abuelos no están vacunados y ustedes muestran el carnet», agregó sin piedad Oscar, debido a la falta de dosis contra el coronavirus en nuestro país. ¿Qué pensará del apoyo de Eduardo Feinmann a sus palabras?