Eligieron darlo a saber en las comunidades. Y sucede que sin duda, son una parte del conjunto de cronistas mucho más esenciales y al unísono controvertidos de este país. Eduardo Feinmann, Jonatan Viale, Luis Majul, Baby Etchecopar y Fernando Carnota volverán a ofrecer que charlar en vivo, después de que se confirmara un fuerte comunicado que los implica y que los va a poner en escena en las próximas horas.

Pasa que las figuras de Radio Rivadavia, van a ser una parte de una emisión particular que se escuchará este sábado, como lo aseguraron en Twitter. «¡ES MAÑANA! Ahora empezó la cuenta recesiva, no te podes perder el nuevo episodio de #LaLigadeRivadavia! ¡@fernandocarnota, @majulluis, @nelsonalcastro, @angeletchecopar, @JonatanViale y @edufeiok todos juntos!», aseguraron.

Hace unos días, Eduardo Feinmann quedó en el centro de la escena, una vez que arremetiera precisamente contra ciertos de sus colegas, y donde la enorme apuntada fue Romina Manguel. «Hay 19,4 miles de individuos pobres y con apetito. Me vino de cuajo a la cabeza: ¿qué es de la vida de la Mesa del apetito. Esa mesa construída solamente asumido el Gobierno de la República; Mesa del apetito que por vez primera se formó en el búnker de Alberto Fernández, en un séptimo piso en Puerto Madero», aseveró.

«¿Acabaron con el apetito en la Argentina? Con nuestro Marcelo Tinelli; Martín Caparrós, que vive en España; Estela de Carlotto, solo para denominar varios de los que estuvieron ahí; la señora Narda Lepes, que indudablemente debió haber brindado papas rústicas con finas yerbas. ¿Dónde se encuentran? ¿De qué se disfrazan en este momento? Charlan, no charlan; están ocultos por debajo de la Mesa del apetito, ¿dónde merda están?», disparó.

«Todos calladitos la boca. Y cronistas que en el Gobierno previo lloraban en cámara a moco tendido, se les caían las lágrimas en la televisión. Recuerdo una periodista en un programa de la noche/madrugada, llorando a moco tendido: ‘la pobreza, 35%. Lo que me duele la pobreza’. ¿Le dolerá del mismo modo en este momento que son 42% de pobres? Periodista económico, asimismo en canal de televisión llorando, no puedo aguantar la pobreza. No puedo, veo el número y no puedo. Va a haber llorado ayer u el día de hoy. Hipócritas, inmorales”, sentenció.